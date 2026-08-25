ŠOK! ROBERT PROSINEČKI DOBIO OTKAZ IZ BIZARNOG RAZLOGA! Legendarni Hrvat nije pristao na ovo, pa ostao bez posla! Mediji otkrili šta se desilo...
Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, zvanično je saopštio tamošnji savez u utorak. U dopisu Fudbalskog saveza Kirgistana (KFU) navodi se da je saradnja sa hrvatskim stručnjakom okončana sporazumnim raskidom ugovora.
Podsetimo, legendarni Prosinečki je na klupu Kirgistana seo u decembru prošle godine.
- KFU se zahvaljuje Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti - saopšteno je iz KFU.
Lokalni mediji, međutim, otkrivaju da je do razlaza došlo nakon što je Savez pokušao da izmeni pojedine klauzule u ugovoru, što je hrvatski trener odbio, pa je jedino rešenje bio prekid saradnje.
Tokom svog mandata, Prosinečki je predvodio Kirgistan na četiri prijateljska meča, zabeleživši dva remija i dva poraza. Ova reprezentacija trenutno zauzima 106. poziciju na FIFA rang-listi.