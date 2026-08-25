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Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, zvanično je saopštio tamošnji savez u utorak. U dopisu Fudbalskog saveza Kirgistana (KFU) navodi se da je saradnja sa hrvatskim stručnjakom okončana sporazumnim raskidom ugovora.

Podsetimo, legendarni Prosinečki je na klupu Kirgistana seo u decembru prošle godine.

- KFU se zahvaljuje Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti - saopšteno je iz KFU.

Lokalni mediji, međutim, otkrivaju da je do razlaza došlo nakon što je Savez pokušao da izmeni pojedine klauzule u ugovoru, što je hrvatski trener odbio, pa je jedino rešenje bio prekid saradnje.

1/7 Vidi galeriju Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Tokom svog mandata, Prosinečki je predvodio Kirgistan na četiri prijateljska meča, zabeleživši dva remija i dva poraza. Ova reprezentacija trenutno zauzima 106. poziciju na FIFA rang-listi.