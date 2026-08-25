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Kako prenosi "Mozzart Sport", uprava crno-belih spremila je ogromne premije za igrački kadar. Ukoliko Partizan u četvrtak uspe da nadoknadi minus od dva gola iz prve utakmice u Madridu (1:3) i eliminiše Hetafe, ekipa će međusobno podeliti tačno pola miliona evra.

Rukovodstvo na ovaj način pokušava da podigne moral i popravi atmosferu u svlačionici nakon serije od tri vezana poraza.

Podsećanja radi, crno-beli su najpre poklekli pred kragujevačkim Radničkim iako su imali igrača više (1:0), zatim su poraženi od Hetafea (3:1), da bi ubedljiv poraz doživeli i protiv Mladosti (3:1).

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Pred izabranicima Saše Ilića sada je jasna računica i motiv više da naprave preokret, a pomenutih 500.000 evra biće raspodeljeno u zavisnosti od minutaže koju je svaki igrač sakupio tokom ovih kvalifikacija.

Navijači uputili podršku rukovodstvu

Navijačka grupa "Grobari jug" oglasila se saopštenjem posle najave aktuelnog rukovodstva Fudbalskog kluba Partizan i trenera Saše Ilića da će posle meča u četvrtak podneti ostavke.

„Smatramo da je svojim dosadašnjim odnosom u javnosti, gotovo prepolovljenim dugom, uvođenjem pravila u klupsko poslovanje i dovođenjem istinskih partizanovaca na ključne pozicije u klubu, trenutna uprava zaslužila naše puno razumevanje, uprkos neočekivano slabim sportskim rezultatima na početku sezone. Odgovornost koju je pokazala dosadašnjim dvama saopštenjima i rad na finansijskoj konsolidaciji i smanjivanju duga smatramo temeljima daljeg oporavka i ni u kom slučaju nismo saglasni sa najavljenim ostavkama u slučaju poraza u plej-ofu za ulazak u Ligu konferencija. Naprotiv, rukovodstvu kluba, a naročito sportskom sektoru južna tribina pruža punu i nedvosmislenu podršku, uverena da su svojim dosadašnjim radom delovali isključivo u interesu Partizana.“

Poziv na mobilizaciju u četvrtak

„Grobari, naš klub se već dosta puta našao u situaciji da nema adekvatan odgovor na izazove koji se pred njega stavljaju, ali se po možda prvi put u svojoj istoriji u pitanje dovodi i sam njegov opstanak. Sva naša pasivnost, nesloga i nezadovoljstvo u ovom trenutku moraju biti stavljeni po strani, a na videlo moraju izaći naš tradicionalni inat, bezuslovna podrška klubu i zajedničko delovanje uprkos svim međusobnim razlikama.“

„Za takvo nešto prvi neophodan uslov je što veći broj Grobara na stadionu, kako kod kuće tako i na strani – u ovom presudnom momentu moramo izdržati i ostati zajedno i shvatiti da stvaranje negativne atmosfere na društvenim mrežama i oko kluba nije korak unapred već nanošenje još veće štete i pravljenje pritiska sa ciljem još jednog talasa promena sa neizvesnim ishodom u Partizanu. Neka se u četvrtak od 21 čas dogodi prvi čin te i takve podrške: neka naši crno-beli momci osete snagu Partizanovog stadiona, neka osete pravu podršku Grobara i neka se sve zatrese tako što ćemo našem treneru i igračima pružiti punu i nedvosmislenu podršku i dati im vetar u leđa da izvedu još jedno čudo. Čudo kakvo može da izvede samo i jedino naš Partizan! Ne prihvatamo ostavke, ne damo Partizan! U ime nade za bolje dane. Svi ko jedan - stoji u saopštenju navijače grupe Grobari jug.