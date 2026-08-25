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Bode će u utorak od 21.00 časova biti domaćin NEC-u u revanšu plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona.

Uvertira za utakmicu je prilično burna.

Vilko van Šajk, generalni direktor holandskog tima za koji igra Dušan Tadić, bez zadrške je govorio o problemima sa kojima se suočio njegov tim.

Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ovo je sasvim drugačije iskustvo. Deluje prilično tmurno i sivo ovde. Dolazimo iz sunca i mora i prosto moramo psihički da se prebacimo. Uopšte nemam nikakav osećaj Lige šampiona. To morate sami da stvorite. Bio sam baš u svlačionici, sve je rasklimatano, staro i urušeno. Tražili smo ledenu kupku za oporavak igrača, a oni su prosto otišli u lokalnu građevinsku prodavnicu, kupili plastičnu kadu i ubacili led. Ovo je zaista nečuveno", poručio je Van Šajk.

Bode je u prvoj utakmici kao gost pobedio rezultatom 3:1 i blizu je plasmana u ligaški deo Lige šampiona.

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Bonus video:

00:29
Marakana grmi pred meč Zvezda - Bode Izvor: Kurir