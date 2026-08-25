Vilko van Šajk, generalni direktor holandskog tima za koji igra Dušan Tadić , bez zadrške je govorio o problemima sa kojima se suočio njegov tim.

"Ovo je sasvim drugačije iskustvo. Deluje prilično tmurno i sivo ovde. Dolazimo iz sunca i mora i prosto moramo psihički da se prebacimo. Uopšte nemam nikakav osećaj Lige šampiona. To morate sami da stvorite. Bio sam baš u svlačionici, sve je rasklimatano, staro i urušeno. Tražili smo ledenu kupku za oporavak igrača, a oni su prosto otišli u lokalnu građevinsku prodavnicu, kupili plastičnu kadu i ubacili led. Ovo je zaista nečuveno", poručio je Van Šajk.