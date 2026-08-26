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Napeta situacija oko podgoričke Budućnosti dobila je novu epizodu. Oko 15 navijača grupe Varvari juče je ušlo u zgradu Opštine Podgorica, gde je održavana sednica Upravnog odbora FK Budućnost.

Njihov dolazak na sastanak protekao je bez incidenata.

Navijači su rukovodstvu kluba poručili da su "svim srcem uz Budućnost" i da ono što rade smatraju podrškom klubu. Istovremeno su se ogradili od nedavnih ispada, navodeći da iza njih stoje "neodgovorni pojedinci", navode crnogorske "Vijesti".

Haos ispred Opštine

Problemi su počeli tek nakon što su Varvari napustili zgradu.

Prema informacijama "Vijesti", među samim navijačima došlo je prvo do žučne rasprave i teških reči, a potom i do fizičkog sukoba. Zbog situacije je reagovala interventna policija.

1/5 Vidi galeriju Varvari Podgorica, navijači Budućnosti Foto: Nikola Krstic / Alamy / Profimedia, Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport©

Tu se, međutim, incidenti nisu završili. Sukob se navodno kasnije preselio i na klupski kamp Budućnosti u naselju Stari aerodrom, gde je takođe došlo do tuče.

Zanimljivo je da ovo nije prvi ovakav incident unutar navijačke grupe u kratkom periodu. Pre oko dve nedelje, Varvari su se, prema istim izvorima, sukobili kod Sportskog centra "Morača", kada je intervenisala policija.

Podele među navijačima

Najnoviji događaji ukazuju na očigledne podele unutar grupe oko toga na koji način treba podržavati klub i da li navijači treba da se mešaju u sportske i kadrovske odluke.

Istovremeno, Budućnost se nalazi u veoma lošoj rezultatskoj situaciji. Posle četiri kola prvenstva ima četiri osvojena boda i nalazi se na pretposlednjem mestu, ispred aktuelnog šampiona Sutjeske.

Na samoj sednici Upravnog odbora nije doneta nijedna velika odluka. Miodrag Radulović neće preuzeti mesto trenera, dok bi čelnici Budućnosti, prema dostupnim informacijama, mogli da pokušaju da ga angažuju kao sportskog direktora. Aktuelni stručni štab za sada ostaje na funkciji.

Kurir sport/Vijesti

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