SADA JE GOTOVO! PARTIZAN JE POSLE DRAGOJEVIĆA PRODAO JOŠ JEDNOG BISERA! Crno-beli su ovo čekali, u Humsku stiže 8 MILIONA EVRA!
Prava transfer „bomba” stiže iz Grčke, solunski PAOK i Partizan dogovorili su transfer Ognjena Ugrešića!
Prema navodima tamošnjih medija, posao je praktično već zaključen, a vrednost transfera iznosi čak osam miliona evra.
Portal Gazeta.gr ide i korak dalje, tvrdeći da bi celokupan posao mogao i da premaši tu cifru ukoliko se ispune određeni bonusi. Ovim je konačno stavljena tačka na odlazak mladog fudbalera iz Partitaba, za koga su se tokom čitavog leta interesovali Bolonja, Sasuolo i drugi evropski klubovi.
Dok su Italijani nudili znatno manje od Partizanovih zahteva, PAOK je bez oklevanja isplatio traženu sumu nakon što je dobro napunio kasu prodajom Janisa Konstantelijasa u Borusiju Dortmund za 32 miliona evra.
Ugrešić je tako postao još jedan u nizu Partizanovih bisera koji je promenio sredinu ovog leta, pošto je prethodno i Vanja Dragojević zadužio dres škotskog Rendžersa.