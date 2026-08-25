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Prava transfer „bomba” stiže iz Grčke, solunski PAOK i Partizan dogovorili su transfer Ognjena Ugrešića!

Prema navodima tamošnjih medija, posao je praktično već zaključen, a vrednost transfera iznosi čak osam miliona evra.

Portal Gazeta.gr ide i korak dalje, tvrdeći da bi celokupan posao mogao i da premaši tu cifru ukoliko se ispune određeni bonusi. Ovim je konačno stavljena tačka na odlazak mladog fudbalera iz Partitaba, za koga su se tokom čitavog leta interesovali Bolonja, Sasuolo i drugi evropski klubovi.

Dok su Italijani nudili znatno manje od Partizanovih zahteva, PAOK je bez oklevanja isplatio traženu sumu nakon što je dobro napunio kasu prodajom Janisa Konstantelijasa u Borusiju Dortmund za 32 miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Ugrešić je tako postao još jedan u nizu Partizanovih bisera koji je promenio sredinu ovog leta, pošto je prethodno i Vanja Dragojević zadužio dres škotskog Rendžersa.