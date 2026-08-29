Slušaj vest

Sportska novinarka Dileta Leota uživa u životu i s vremena na vreme i te kako zna da obraduje svoje fanove izazovnim fotografijama.

Supruga golmana Lorisa Karijusa, koju na Instagramu prati 9,4 miliona fanova, pokazala je vitku figuru u crnom kupaćem kostimu, model koji je bio popularan 60-tih godina.

Dileta je poslednjih godina izrasla u jednu od najprepoznatljivijih TV ličnosti u Italiji. Veliku popularnost stekla je radeći prenose i intervjue sa najvećim zvezdama italijanskog fudbala, a često je proglašavana i jednom od najatraktivnijih sportskih novinarki na svetu.

Pored televizijske karijere, Dileta je veoma uspešna i u svetu društvenih mreža, gde sarađuje sa brojnim modnim i sportskim brendovima. Svaka njena objava izaziva veliku pažnju, a komentari pratilaca uglavnom su puni komplimenata na račun njenog izgleda i stila.

1/6 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram

Najnovijom fotografijom još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najuticajnijih medijskih ličnosti u svetu sporta, potvrdivši da interesovanje javnosti za njen privatni i profesionalni život ne jenjava.

Kurir sport / Espreso