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Upravni odbor Fudbalskog kluba Budućnost prolazi kroz težak period, pa je u ponedeljak zasedao Upravni odbor.

Tokom trajanja sednice u salu su upali "Varvari" i na kratko je prekinuli.

1/5 Vidi galeriju Varvari Podgorica, navijači Budućnosti Foto: Nikola Krstic / Alamy / Profimedia, Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport©

Prema navodima crnogorskih medija, tenzija nije bilo, već je oko 15-tak navijača pružilo podršku čelnicima kluba i poručila da sve što rade rade u korist Budućnosti.

Međutim, haos je nastao nakon toga. Kada su napustili zgradu Opštine Podgorica došlo je do tenzija i sukoba između sebe.

Kada je na lice mesta stigla policija, sukob unutar navijačke grupe preselio se potom na klupski kamp na Starom aerodromu, gde je navodno došlo i do tuče.

"Varvari" su se sukobili između sebe i pre petnaestak dana kod Sportskog centra "Morača", kada je takođe stigla policija.