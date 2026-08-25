HAOS U GLAVNOM GRADU: Navijači dali podršku čelnicima kluba, a zatim se napolju tukli između sebe
Upravni odbor Fudbalskog kluba Budućnost prolazi kroz težak period, pa je u ponedeljak zasedao Upravni odbor.
Tokom trajanja sednice u salu su upali "Varvari" i na kratko je prekinuli.
Prema navodima crnogorskih medija, tenzija nije bilo, već je oko 15-tak navijača pružilo podršku čelnicima kluba i poručila da sve što rade rade u korist Budućnosti.
Međutim, haos je nastao nakon toga. Kada su napustili zgradu Opštine Podgorica došlo je do tenzija i sukoba između sebe.
Kada je na lice mesta stigla policija, sukob unutar navijačke grupe preselio se potom na klupski kamp na Starom aerodromu, gde je navodno došlo i do tuče.
"Varvari" su se sukobili između sebe i pre petnaestak dana kod Sportskog centra "Morača", kada je takođe stigla policija.
Inače, na sednici UO nije donesena nijedna značajna odluka, a jedino što je sigurno jeste da Miodrag Radulović neće biti trener Budućnosti. Želja Upravnog odbora je da nekadašnjeg selektora Crne Gore privole da bude sportski direktor, jer je to mesto upražnjeno odlaskom Dragoja Lekovića.