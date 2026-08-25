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Ostavka Ilića, podneta nakon poraza od Mladosti iz Lučana, još nije prihvaćena, a čelnici Partizana pokušavaju da ubede legendu kluba da ostane.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uprava crno-belih je, kao moralni čin nakon lošeg rezultata, zajedno sa Ilićem podnela ostavku, a potom najavila održavanje nove Skupštine kluba.

Međutim, kada su se utisci posle lučanskog poraza slegli, rukovodstvo je odlučilo da još jednom razgovara sa trenerom i pokuša da ga zadrži, saznaje "Telegraf".

Novi sastanak održan je tokom prepodneva. Zbog razgovora Saša Ilić nije bio uz ekipu na jutarnjem treningu, koji su vodili njegovi pomoćnici. U međuvremenu je trener otišao u Humsku, gde je ponovo razgovarao sa predsednikom kluba Rasimom Ljajićem, generalnim direktorom Dankom Lazovićem i sportskim direktorom Radosavom Petrovićem.

Stav rukovodstva je jasan – žele Ilića na klupi i nakon četvrtka, odnosno revanša protiv Hetafea u Ligi konferencije. U Partizanu veruju da početni rezultati nisu jedino merilo i da je treneru potrebno vreme kako bi sproveo zamisli sa kojima je tokom leta započeo rekonstrukciju ekipe.

Posebno se ističe činjenica da Ilić uživa status klupske legende, zbog čega ljudi iz vrha Partizana smatraju da bi njegov ostanak bio najbolje rešenje u ovom trenutku.