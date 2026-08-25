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Svi sve znaju o bratskim odnosima Partizana i PAOK-a, što je iznova dokazano i kroz transfer Ognjena Ugrešića iz Beograda u Solun, u sklopu kog je ugovoreno i odigravanje prijateljskog meča.

Susret će se održati na čuvenoj „Tumbi”, mada tačan datum još nije preciziran. Termin će prvenstveno zavisiti od toga hoće li se oba kluba plasirati u grupnu fazu evropskih takmičenja predstojeće jeseni.

Podsećanja radi, Partizan u revanšu protiv Hetafea juri minus od dva gola, dok PAOK, nakon 1:1 na svom terenu, traži prolaz na gostovanju norveškom Branu.

1/12 Vidi galeriju PREDSEDNIK PAOK-A U POSETI PARTIZANU: Ivan Savidis stigao u Humsku! (FOTO) Foto: Partizan.rs/Miroslav Todorović

Detalji transfera Ognjena Ugrešića u PAOK

Prema navodima tamošnjih medija, posao je praktično već zaključen, a vrednost transfera iznosi čak osam miliona evra.

Portal Gazeta.gr ide i korak dalje, tvrdeći da bi celokupan posao mogao i da premaši tu cifru ukoliko se ispune određeni bonusi. Ovim je konačno stavljena tačka na odlazak mladog fudbalera iz Partitaba, za koga su se tokom čitavog leta interesovali Bolonja, Sasuolo i drugi evropski klubovi.