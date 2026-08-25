SELEKTOR ŠPANIJE ZGROŽEN SKANDALOM U BASKIJI: Poštovanje je nešto što se nikada ne sme izgubiti...
Naime deo navijača baskijskog kluba je negodovanjem ispratio izlazak Ejmerika Laporta, Unaja Simona i Nika Vilijamsa sa mundijalskim peharom na teren, pred meč prvog kola La Lige sa Seviljom.
Razlog je tvrdokoran stav baskijske publike čiji je blago rečeno negativan stav prema Španiji nešto što se podrazumeva u tim krajevima.
"Žao mi je zbog zvižduka, jasno", rekao je De la Fuente.
Njega posebno pogađa takav odnos prema trojici fudbalera jer je najveći deo svoje igračke i trenerske karijere proveo u Atletiku, gde je i ponikao.
"Ja sam bio igrač Atletika, proveo sam 18 godina u toj kući, od malena sam bio navijač Atletika i to je nešto od ogromnog značaja. Da oni ostvare podvig takvih razmera, da postanu svetski prvaci, u svom klubu - fudbaleri koji su ponikli u Lezami i u Viskaji - pokazuje da je fudbal spektakl, da je fudbal zajedništvo. Postoji još nešto čemu su mene takođe naučili, a to je poštovanje. To se nikada ne sme izgubiti. Ako svi pođemo od osnove poštovanja, sigurno je da će suživot biti potpuno moguć i lak i jednostavan".