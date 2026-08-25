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Naime deo navijača baskijskog kluba je negodovanjem ispratio izlazak Ejmerika Laporta, Unaja Simona i Nika Vilijamsa sa mundijalskim peharom na teren, pred meč prvog kola La Lige sa Seviljom.

Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Razlog je tvrdokoran stav baskijske publike čiji je blago rečeno negativan stav prema Španiji nešto što se podrazumeva u tim krajevima.

"Žao mi je zbog zvižduka, jasno", rekao je De la Fuente.

Njega posebno pogađa takav odnos prema trojici fudbalera jer je najveći deo svoje igračke i trenerske karijere proveo u Atletiku, gde je i ponikao.

"Ja sam bio igrač Atletika, proveo sam 18 godina u toj kući, od malena sam bio navijač Atletika i to je nešto od ogromnog značaja. Da oni ostvare podvig takvih razmera, da postanu svetski prvaci, u svom klubu - fudbaleri koji su ponikli u Lezami i u Viskaji - pokazuje da je fudbal spektakl, da je fudbal zajedništvo. Postoji još nešto čemu su mene takođe naučili, a to je poštovanje. To se nikada ne sme izgubiti. Ako svi pođemo od osnove poštovanja, sigurno je da će suživot biti potpuno moguć i lak i jednostavan".

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