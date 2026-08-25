"Ja sam bio igrač Atletika, proveo sam 18 godina u toj kući, od malena sam bio navijač Atletika i to je nešto od ogromnog značaja. Da oni ostvare podvig takvih razmera, da postanu svetski prvaci, u svom klubu - fudbaleri koji su ponikli u Lezami i u Viskaji - pokazuje da je fudbal spektakl, da je fudbal zajedništvo. Postoji još nešto čemu su mene takođe naučili, a to je poštovanje. To se nikada ne sme izgubiti. Ako svi pođemo od osnove poštovanja, sigurno je da će suživot biti potpuno moguć i lak i jednostavan".