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Dominik Livaković je zvanično novi golman Barselone!

Upravo su potpisani svi dokumenti kojima je 31-godišnjak napravio transfer života. Fenerbahče će za njegove usluge inkasirati dva miliona evra odmah, te dodatnih dva miliona evra kroz bonuse, ali samo ako se oni ostvare.

Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA

 Jedina nepoznanica je gde će Livaković braniti ove sezone. Jer, Barselona ima plan da Hrvat dođe u klub narednog leta kada Vojćeh Šćešnji završi karijeru i da bude zamena Đoanu Garsiji.

Barselona će zato prvo predstaviti hrvatskog reprezentativca kao novog igrača kluba, a zatim ga proslediti na pozajmicu. Ostaje da se vidi u koji klub.

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Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir