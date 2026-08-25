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Fudbalski savez Srbije organizovao je u Staroj Pazovi prvi kamp za talentovanu decu iz dijaspore!

Time je nastavljen kontinuirani rad na identifikaciji, praćenju i uključivanju talentovanih mladih fudbalera srpskog porekla koji žive i nastupaju van Srbije.

1/5 Vidi galeriju Andrej Radumilo Foto: Fss

U Staroj Pazovi su 22 fudbalera rođena u periodu od 2010. do 2012. godine pokazala svoj talenat.

Arnautović, Dragović, Pavlović primeri za nauk

Srbija je mnogo naučila iz grešaka iz prošlosti, kada su igrači poput Marka Arnautovića, Aleksandra Dragovića ili Aleksandra Pavlovića izabrali druge reprezentacije.

Među onima koji su prve fudbalske korake napravili u inostranstvu, a sada će imati šansu za dokazivanjem u budućim akcijama mlađih selekcija Srbije, jeste i Andrej Radumilo.

Andrej Radumilo živi u Beču i važi za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera srpskog porekla u dijaspori. Rođen je 2010. i igra na poziciji levog beka, izuzetno deficitarnoj kada je naš reprezentativni fudbal u pitanju.

Ko je Andrej Radumilo?

Njegova porodica, kao i sam Radumilo, žele da nastupa za Srbiju, iako interesovanje pokazuje i Fudbalski savez Austrije. Ovaj mladi fudbaler je prošao školu bečkog Rapida, gde je igrao četiri godine u mlađim kategorijama. Nedavno je prešao u Hartberg, gde je već debitovao za seniorski tim. U meču Austrijskog kupa postigao je gol i upisao dve asistencije, iako ima samo 16 godina.

Oni su budućnost srpskog fudbala Nakon uvodna dva dana kampa, usledila je i utakmica u kojoj je su 22 fudbalera učesnika bila podeljena u dve ekipe – plavu i belu. Plavi tim: Nikola Vesić, Aleksandre Nikolin, Andrija Andrić, Nikola Filipović, Milivoje Novaković, Novak Tufegdžić, Luka Zindović, Maksim Kamber, Mateo Andrejić, Milan Čazimović, Aleksandar Bjelaković. Beli tim: Danijel Zacović, Sava Arnaut, Andrej Radumilo, Damjan Andrić, Luka Latinović, Dejan Radosavljević, Danijel Cebalović, Ruben Antares Makota, Stefan Tufegdžić, Julijan Vukanović, Mateja Milenković.

Očekuje se da će Andrej Radumilo biti pozvan na sledeće okupljanje U16 reprezentacije Srbije i da će se naći na spisku selektora Radovana Krivokapića. Njegove karakteristike, kao što su brzina, fudbalska inteligencija i kvalitetna leva noga, čine ga izuzetno cenjenim u modernom fudbalu. Pored toga, pozicija levog beka je deficitarna u srpskom fudbalu, pa je njegov razvoj od posebnog značaja za budućnost reprezentacije. Na okupljanju u Staroj Pazovi, Radumilo je već obukao dres Srbije i nastupio na trening utakmici, što ga približava zvaničnom debiju za „Orlove“.

Ukoliko nastavi sa radom i razvojem, Radumilo bi mogao da postane važan igrač za reprezentaciju Srbije u narednim godinama. Njegovo ime već prate skauti velikih evropskih klubova, a Fudbalski savez Srbije je ovim okupljanjem pokazao odlučnost da zadrži najveće talente srpskog porekla. Na taj način, Srbija želi da izbegne nove „slučajeve Arnautović“ i obezbedi kvalitetnu budućnost za nacionalni tim.