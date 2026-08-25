Slušaj vest

Romano Benito Florijani Musolini debitovao je za Lacio u pobedi nad Bolonjom u prvom kolu nove sezone Serije A.

Vest možda i ne bi bila toliko zanimljiva da se ne radi o praunuku fašističkog diktatora Benita Musolinija.

1/4 Vidi galeriju Romano Florijano Musolini Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia, Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Debitovao na stadionu koji je otvorio pradeda

Dodatnu pažnju daje informacija da je Romano prve minute odigrao na stadionu "Renato Dal Ara" u Bolonji koji je 1926. godine otvorio upravo njegov pradeda.

Defanzivac kluba iz Rima je ušao na teren u 19. minutu umesto povređenog Adama Marušića. Tri minuta kasnije je dobio žuti karton, ali je do kraja meča dao značajan doprinos u pobedi 1:0 na debiju trenera Đenara Gatuza.

Upečatljivo je i to da mladom 23-godišnjem fudbaleru na dresu piše samo ime Romano, bez prezimena.

Rođak slavne Sofije Loren

Romano je rođen 27. januara 2003. godine. Majka mu je, takođe poznata političarka, Alesandra Musolini, koja je jedno vreme bila i poslanica, dok je njegov deda bio pijanista Romano Musolini.

Zanimljivo je i da mu je pratetka čuvena glumica Sofija Loren.

Počeo u Romi, prešao u Lacio

Fudbalsku karijeru je počeo u Romi, a sa 13 godina je prešao u Lacio.

Za tim iz Rima, međutim, nije uspeo da se nametne, pa je 2023. godine pozajmio 20-godišnjeg fudbalera Peskari. Potom je bio na pozajmici u Juve Stabiji i Kremonezeu.