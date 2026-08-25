MUSOLINI DEBITOVAO ZA LACIO: Praunuk fašističkog diktatora i rođak Sofije Loren odigrao prve minute na stadionu koji je otvorio njegov pradeda
Romano Benito Florijani Musolini debitovao je za Lacio u pobedi nad Bolonjom u prvom kolu nove sezone Serije A.
Vest možda i ne bi bila toliko zanimljiva da se ne radi o praunuku fašističkog diktatora Benita Musolinija.
Debitovao na stadionu koji je otvorio pradeda
Dodatnu pažnju daje informacija da je Romano prve minute odigrao na stadionu "Renato Dal Ara" u Bolonji koji je 1926. godine otvorio upravo njegov pradeda.
Defanzivac kluba iz Rima je ušao na teren u 19. minutu umesto povređenog Adama Marušića. Tri minuta kasnije je dobio žuti karton, ali je do kraja meča dao značajan doprinos u pobedi 1:0 na debiju trenera Đenara Gatuza.
Upečatljivo je i to da mladom 23-godišnjem fudbaleru na dresu piše samo ime Romano, bez prezimena.
Rođak slavne Sofije Loren
Romano je rođen 27. januara 2003. godine. Majka mu je, takođe poznata političarka, Alesandra Musolini, koja je jedno vreme bila i poslanica, dok je njegov deda bio pijanista Romano Musolini.
Zanimljivo je i da mu je pratetka čuvena glumica Sofija Loren.
Počeo u Romi, prešao u Lacio
Fudbalsku karijeru je počeo u Romi, a sa 13 godina je prešao u Lacio.
Za tim iz Rima, međutim, nije uspeo da se nametne, pa je 2023. godine pozajmio 20-godišnjeg fudbalera Peskari. Potom je bio na pozajmici u Juve Stabiji i Kremonezeu.
Ove godine ga je Lacio zadržao, a desni bek je već upisao i prvi nastup.