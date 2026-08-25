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Junajted je 22-godišnjeg kamerunskog veznog igrača platio 65 miliona funti, uz još pet miliona funti mogućih bonusa, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ugovor je potpisan na pet godina uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana.

"Neverovatan je osećaj doći u klub iz mojih snova. Igranje na Old Trafordu je uvek posebno, ali prilika to raditi kao igrač Mančester junajteda, biće velika čast. Jedva čekam da radim sa (trenerom) Majklom Kerikom. Njegovo iskustvo i znanje ga čine savršenim trenerom koji će mi pomoći da dostignem najviši nivo", rekao je Baleba.

"Izuzetno je jasna ambicija svih u klubu, budućnost je veoma uzbudljiva i odlučan sam da pružim svoj doprinos u postizanju uspeha za koji smo svi zajedno sposobni", dodao je on.

Baleba, koji je u Brajton došao 2023. godine iz Lila, oporavlja se od povrede zgloba koju je zadobio na pripremama u Austriji.

Odigrao je 112 utakmica za Brajton i postigao četiri gola, a prošle sezone ekipa je zauzela osmo mesto i plasirala se u Ligu konferencija.

Junajted je u subotu u prvom kolu Premijer lige izgubio od Hala 0:2.