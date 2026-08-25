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Viktorija je nakkon debakla u Beogradu od Crvene zvezde (3:0) smenila trenera Martina Hiskija i na njegovo mesto postavila Radoslava Kovača.

1/40 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

Rajnoh u svojoj kolumni za tamošnji "Sport.cz" piše da je očekivao da Hiski ostane, uprkos promenljivoj formi na startu češkog prvenstva, ali je naknadno saznao za određene informacije.

"Lošu formu sam pripisao povratku reprezentativaca, nisam imao pojma šta se dešava unutar tima. Naknadno sam saznao još neke informacije i atmosfera unutar svlačionice nije bila nimalo dobra. Ekipi je nedostajala strast, u Beogradu su se sabrale sve negativne emocije od poslednjih nekoliko nedelja i tim je delovao potpuno mrtvo i rezignirano", piše Rajnoh.

Viktorija je posle poraza u Beogradu od Crvene zvezde (3:0) smenila trenera Martina Hiskija i na njegovo mesto postavila Radoslava Kovača.

Rajnoh u svojoj kolumni za tamošnji "Sport.cz" piše da je očekivao da Hiski ostane, uprkos promenljivoj formi na startu češkog prvenstva, ali je naknadno saznao za određene informacije.

"Lošu formu sam pripisao povratku reprezentativaca, nisam imao pojma šta se dešava unutar tima. Naknadno sam saznao još neke informacije i atmosfera unutar svlačionice nije bila nimalo dobra. Ekipi je nedostajala strast, u Beogradu su se sabrale sve negativne emocije od poslednjih nekoliko nedelja i tim je delovao potpuno mrtvo i rezignirano", piše Rajnoh.