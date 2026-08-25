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Prvi meč u Sofiji završen je rezultatom 0:0, tako da je grčki klub u blagoj prednosti, jer se revanš igra u Atini.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Na klupi AEKA sedi srpski stručnjak Marko Nikolić koji je u jedno siguran pred ovaj meč:

"Nema šanse da se ne pojavimo spremni. Poznajemo se, još bolje smo se pripremili, poštujemo protivnika. Nećemo napraviti grešku. Biće to utakmica visokog intenziteta, uživaćemo u atmosferi i pravićemo male korake do pobede. Uvek sam optimista, imamo mnogo poštovanja prema protivniku i poverenja u naš tim."

Nikolić je smiren pred revanš:

"To je utakmica kao i svaka druga. Jedanaest protiv jedanaest. To je to. Ponekad stvari prevazilaze fudbal. Ali to je utakmica. Imamo priliku da odigramo tako važnu utakmicu kod kuće. Očekujem divno veče, nadam se pozitivnom rezultatu. Idemo faza po faza, minut po minut. Najvažniji su prvi minuti, a zatim sledeći. Ovo je najbolji način za sve."

Razmišlja samo o Levskom.

"Apsolutno sam posvećen sutrašnjoj utakmici. Idemo na sutrašnju utakmicu. Imamo važnu utakmicu kod kuće. Biće ih još kasnije u sezoni. Sutrašnja utakmica je posebna i želim da budemo fokusirani tamo. Svi derbiji u grčkoj ligi ili u Evropi daju podsticaj i energiju igračima. Velike utakmice podižu samopouzdanje i dinamiku. Mnogo pomažu ako dobro igrate.

Analizirao je i rivala.

"Igrali smo na njihovom terenu, u drugačijim uslovima. Ali sada moramo da pristupimo sutrašnjoj utakmici fazu po fazu. Imamo veoma težak tim protiv sebe i moramo da ih nateramo da ne budu toliko dosledni u svojoj igri. Ne želim da se zadržavam na prošlosti, već da se fokusiram samo na sutrašnju utakmicu" poručio je Nikolić.

Meč je na programu u sredu od 21 čas.