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Infantino je poslednjih nedelja pod sve većim pritiskom nakon neuspelog pokušaja da proda 21 odsto udela u komercijalnim poslovima privatnoj investicionoj kompaniji.

Planovi su odbačeni nakon žestokih kritika, a Evropska fudbalska unija (Uefa) zapretila je bojkotom svih takmičenja pod okriljem Fife.

IFA je ranije je podržao stav Uefa bez formalnog povlačenja podrške Infantinu, ali je sada saopštio da je njegov plan otvorio suštinska pitanja o radu predsednika.

"Predlog da se deo imovine Fife proda privatnom investicionom fondu bez konsultacija predstavlja više od propusta u komunikaciji. Po našem mišljenju, on otvara suštinska pitanja o strategiji, upravljanju i odgovornom raspolaganju našom imovinom. ;Verujemo da je došlo vreme za promene", navodi se u saopštenju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savezi Engleske, Škotske, Velsa i Republike Irske ranije su javno povukli podršku Infantinu, koji bi u martu trebalo da se kandiduje za četvrti mandat na mestu predsednika svetske kuće fudbala.

Infantino je izgubio i podršku Azijske fudbalske konfederacije (AFC) i Fudbalske konfederacije Kariba, Srednje i Severne Amerike (COCACAF), a protiv njegovih planova oglasili su se brojni bivši i sadašnji fudbaleri.

Ukoliko 56-godišnji Švajcarac bude ponovo izabran, do kraja mandata 2031. godine provešće ukupno 15 godina na čelu Fife.

(Beta)

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