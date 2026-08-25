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Hapoel je u revanš meču na gostovanju Sabahu u Azerbejdžanu nakon produžetaka poražen od Sabaha rezultatom 5:2 i ostao bez elitnog takmičenja.

Hapoel je u prvom meču na neutralnom terenu u Bukureštu slavio sa 2:1 posle preokreta.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Hapoel je dva puta vodio na ovom meču i bio nadomak plasmana u Ligu šampiona.

Pogotke za goste postigli su Zlatanović u 10. i Mizrahi u 61. minutu, Sabah se vraćao preko Nvačukua u 38. i Ramonalijeva u 61. minutu.

Kad se očekivao kraj meča i veliko slavlje Izraelaca Mutalinov u četvrtom minutu nadoknade nakon kornera i sjajnog udarca postiže treći gol za Sabah i odvodi meč u produžetke.

U produžecima Sabah je iskoristio psihološku prednost i zasluženo se plasirao u elitu.

Najpre je Diop u 100. minutu dobio drugi žuti karton i Hapoel je ostao sa igračem manje na terenu.

To je bio kraj priče za šampiona Izraela.

Mbina u 101. i Mikels 115. minutu doneli su ubedljivu pobedu Sabahu i veliko slavlje u Bakuu, za prvi plasman u Ligu šampiona u istoriji kluba.

Podsetimo Hapoel je u prethodnoj rundi eliminisao Crvenu zvezdu dvostrukom pobedom, nakon čega je ostavku podneo Dejan Stanković, a na klupu srpskog šampiona došao španski stručnjak Albert Rijera.

Prvak Izraela će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope.