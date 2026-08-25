ZVEZDINOG DŽELATA SEKUNDE DELILE OD LIGE ŠAMPIONA: Tragedija Hapoela u Azerbejdžanu, Sabah petardom nakon produžetaka napravio istorijski uspeh!
Hapoel je u revanš meču na gostovanju Sabahu u Azerbejdžanu nakon produžetaka poražen od Sabaha rezultatom 5:2 i ostao bez elitnog takmičenja.
Hapoel je u prvom meču na neutralnom terenu u Bukureštu slavio sa 2:1 posle preokreta.
Hapoel je dva puta vodio na ovom meču i bio nadomak plasmana u Ligu šampiona.
Pogotke za goste postigli su Zlatanović u 10. i Mizrahi u 61. minutu, Sabah se vraćao preko Nvačukua u 38. i Ramonalijeva u 61. minutu.
Kad se očekivao kraj meča i veliko slavlje Izraelaca Mutalinov u četvrtom minutu nadoknade nakon kornera i sjajnog udarca postiže treći gol za Sabah i odvodi meč u produžetke.
U produžecima Sabah je iskoristio psihološku prednost i zasluženo se plasirao u elitu.
Najpre je Diop u 100. minutu dobio drugi žuti karton i Hapoel je ostao sa igračem manje na terenu.
To je bio kraj priče za šampiona Izraela.
Mbina u 101. i Mikels 115. minutu doneli su ubedljivu pobedu Sabahu i veliko slavlje u Bakuu, za prvi plasman u Ligu šampiona u istoriji kluba.
Podsetimo Hapoel je u prethodnoj rundi eliminisao Crvenu zvezdu dvostrukom pobedom, nakon čega je ostavku podneo Dejan Stanković, a na klupu srpskog šampiona došao španski stručnjak Albert Rijera.
Prvak Izraela će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope.