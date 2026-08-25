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Kako je preneo Skaj, veruje se da je transfer vredan namanje 45 miliona funti i da bi sa bonusima mogao da dostigne 50 miliona funti, što bi bio rekord Foresta.

Prethodni klupski rekord iznosio je 37,5 miliona funti koliko je Forest platio Ipsviču za Omarija Hačisona prošlog avgusta.

Delap će u sredu obaviti lekarske preglede.

Za 23-godišnjeg fudbalera bili su zainteresovani brojni premijerligaški klubovi.

On je prošlog leta došao u Čelsi iz Ipsviča za 30 miliona funti, a klub sa Stamford Bridža procenjivao ga je ovog leta na 50 miliona funti.

Delap je prošle sezone postigao dva gola u 41 utakmici u svim takmičenjima.

(Beta)

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