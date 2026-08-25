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Po njegovom dolasku klub su napustili Eraković, Tiknizjan i Seol, a stigli su Ristič, Dijeng, Kim i Nakajama (još uvek nije zvanično).

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zvezda trenutno ima čak 31 igrača, što je previše iako će crveno-beli na jesen igrati na tri fronta.

To znači da će ako ostane dosledan startnoj ideji, Rijera morati da otpiše minimum pet-šest igrača, jer Crvena zvezda po trenutnom stanju ima skoro tri tima.

Ovako trenutni izgleda igrački kadar Crvene zvezde:

GOLMANI: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša. DEFANZIVCI : Miloš Veljković, Derik Lukasen, Rodrigao, Frenklin Učena, Stefan Gudelj, Juta Nakajama, Mihailo Ristić, Matej Strika. VEZISTI Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Mahmudu Bađo, Vasilije Kostov, Matej Gaštarov, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Aleksandar Katai, Loizos Loizu, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Osman Bukari, Dimitrije Šarić, Je-Gon Kim, Vladimir Lučić. NAPADAČI: Marko Arnautović, Džej Enem, Bamba Dijeng, Bruno Duarte.

Videćemo šta će odlućiti španski stručnjak i šta će još doneti finiš prelaznog roka.