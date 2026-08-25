PARTIZAN PRODAO NEVEROVATAN BROJ KARATA ZA JEDAN DAN! Špance čeka pakao u Humskoj: Grobari se masovno odazvali
Fudbalski klub Partizan poslednjih godina prolazi kroz izuzetno turbulentan period.
Čini se, međutim, da je sadašnji trenutak možda i vrhunac problema sa kojima se suočavaju crno-beli.
Loš start sezone u domaćem prvenstvu, negativan rezultat u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencija protiv Hetafea, najava uprave da će podneti ostavke u četvrtak, takođe najava trenera Saše Ilića da će i on napustiti mesto šefa struke u četvrtak... sve nekako vuče Partizanov brod u crno.
Ipak, i bela je sastavni deo ovog kluba. A to trenutno predstavljaju navijači. "Grobari" su u ponedeljak izdali saopštenje u kome su pružili nedvosmislenu podršku upravi i treneru Iliću.
Ujedno su pozvali i na mobilizaciju navijače za četvrtak uveče.
I oni su se odazvali.
Prema poslednjim infomacijama već je prodato 25.000 ulaznica, južna i istočna tribina su rasprodate za utakmicu protiv Hetafea koja se igra u četvrtak od 21 sat na stadionu u Humskoj.
Za zapadnu tribinu je ostalo vrlo malo karata, dok je i severna strana na dobrom putu da bude ispunjena.
Podsetimo, Partizan je izgubio u predgrađu Madrida sa 3:1, pa će imati vraški težak posao u revanšu kako bi se plasirao u ligaški deo Lige konferencija. Jasno je da će vetar u leđa sa tribina biti neophodan, a možda i presudan na ovom meču.