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Fudbalski klub Partizan poslednjih godina prolazi kroz izuzetno turbulentan period.

Čini se, međutim, da je sadašnji trenutak možda i vrhunac problema sa kojima se suočavaju crno-beli.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Ipak, i bela je sastavni deo ovog kluba. A to trenutno predstavljaju navijači. "Grobari" su u ponedeljak izdali saopštenje u kome su pružili nedvosmislenu podršku upravi i treneru Iliću.

Ujedno su pozvali i na mobilizaciju navijače za četvrtak uveče.

I oni su se odazvali.

Prema poslednjim infomacijama već je prodato 25.000 ulaznica, južna i istočna tribina su rasprodate za utakmicu protiv Hetafea koja se igra u četvrtak od 21 sat na stadionu u Humskoj.

Za zapadnu tribinu je ostalo vrlo malo karata, dok je i severna strana na dobrom putu da bude ispunjena.

Podsetimo, Partizan je izgubio u predgrađu Madrida sa 3:1, pa će imati vraški težak posao u revanšu kako bi se plasirao u ligaški deo Lige konferencija. Jasno je da će vetar u leđa sa tribina biti neophodan, a možda i presudan na ovom meču.