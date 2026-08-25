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"Želimo da dominiramo, da imamo inicijativu i loptu. Istovremeno, naš cilj će biti da svima pokažemo ekipu koja ima strast, želju i ambiciju", rekao je Ernandes.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Ernandes je na klupi zamenio Ronalda Kumana, koji je ovog leta napustio reprezentaciju posle poraza u šesnaestini finala od Maroka posle jedanaesteraca na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bivši fudbaler pa trener Barselone je bez posla otkako je napustio Kamp Nou u maju 2024. godine.

Tehnički direktor Fudbalskog saveza Holandije Najdžel de Jong rekao je da je Ćavi bio jedan od četiri kandidata za posao. Bivši trener Mančester sitija Pep Gvardiola i bivši trener Liverpula Arne Slot odbili su ponudu, a među kandidatima je bio i selektor mlade reprezentacije Holandije Mihael Rajziger.

"Pa dobro, nije loša pozicija posle Gvardiole i Slota. Treće mesto. Makar smo na podijumu. Nije me briga", rekao je Ćavi.

Ćavi će debitovati 24. septembra u Amsterdamu gde će Holandija igrati protiv Nemačke, koja takođe ima novog selektora, Jirgena Klopa.

"Uzbuđen sam. Motivisan sam jer, znate, igramo protiv Nemačke, jedne od najboljih ekipa u Evropi i jednog od najboljih trenera poslednjih godina Jirgena Klopa. To je od početka veliki izazov, ali mislim da ćemo biti spremni", naveo je 46-godišnji Ćavi.

Igrajući za Barselonu osvojio je 25 trofeja, od kojih osam titula u Primeri i četiri Lige šampiona. Takođe, Ćavi je bio ključan deo reprezentacije Španije koja je za četiri godine osvojila Svetsko prvenstvo 2010. godine i dve titule na Evropskom prvenstvu 2008. i 2012. godine.

On želi da nastavi sa pobedama.

"Pokušaćemo da promenimo neke stvari. Dobre navike, nova energija. Radićemo strastveno, sa ambicijom i željom kako bi ljudi u Holandiji, 18 miliona ljudi, bilo ponosno na naš tim", rekao je Ćavi.