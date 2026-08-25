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Za crno-bele ovaj meč ima mnogo veći značaj od samog rezultata na terenu, s obzirom na aktuelni trenutak kluba iz Humske.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upravo iz tih razloga odlučeno je da se uoči velikog meča dodatno pokaže jedinstvo unutar kluba. Košarkaši Partizana će u četvrtak doći u Humsku kako bi sa tribina pružili podršku fudbalerima i bili njihov dodatni vetar u leđa.

Ekipa koju predvodi Đoan Penjaroja tako će bodriti tim Saše Ilića, koji očekuje izuzetno težak zadatak u revanšu poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Partizan u ovaj susret ulazi sa dva gola zaostatka, pa će mu biti potrebno gotovo savršeno izdanje i veliki preokret kako bi nadoknadio minus i izborio plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja.

U Humskoj se zato očekuje posebna atmosfera, a podrška celokupne „crno-bele porodice“ mogla bi da bude jedan od važnih faktora u pokušaju Partizana da napravi veliki preokret.

Utakmica se igra na stadionu u Humskoj, u ćetvrtak sa početkom u 21 čas.

Podsetimo Hetafe je u prvom meču u Madridu slavio sa 3:1 i pred crno-belima je jako težak zadatak.