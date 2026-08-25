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Fudbalski klub Arsenal ostvario je rekordnu prodaju svog igrača.

Prema informacijama sa Ostrva, Arsenal je dogovorio prodaju Gabrijela Martinelija u Al-Hilal za 59 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Gabrijel Martineli Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Robyn Beck / AFP / Profimedia, EPA/ADAM VAUGHAN

Brazilac je već napustio London, a u skorije vreme treba očekivati i njegov dolazak u Rijad, gde bi završio formalnosti sa novim klubom.

Brazilac je na Emirejts stigao u leto 2019. godine za oko sedam miliona evra. Za Tobdžije je odigrao 278 utakmica i postigao 62 gola, uz 36 asistencija.

S Arsenalom je osvojio Premijer ligu i FA kup po jednom, a Komjuniti šild dva puta. Takođe je igrao finale Lige šampiona.

Deo novca od ovog transfera pripašće brazilskom Ituanu, odakle je i stigao u Arsenal.

Prema istim informacijama, Martineli će u Al-Hilalu godišnje zarađivati između 12 i 20 miliona evra godišnje, u zavisnosti od bonusa.