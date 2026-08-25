NAPADAČ POSTAO NAJSKUPLJA PRODAJA U ISTORIJI ARSENALA: Brazilac karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji za 59 miliona evra
Fudbalski klub Arsenal ostvario je rekordnu prodaju svog igrača.
Prema informacijama sa Ostrva, Arsenal je dogovorio prodaju Gabrijela Martinelija u Al-Hilal za 59 miliona evra.
Brazilac je već napustio London, a u skorije vreme treba očekivati i njegov dolazak u Rijad, gde bi završio formalnosti sa novim klubom.
Brazilac je na Emirejts stigao u leto 2019. godine za oko sedam miliona evra. Za Tobdžije je odigrao 278 utakmica i postigao 62 gola, uz 36 asistencija.
S Arsenalom je osvojio Premijer ligu i FA kup po jednom, a Komjuniti šild dva puta. Takođe je igrao finale Lige šampiona.
Deo novca od ovog transfera pripašće brazilskom Ituanu, odakle je i stigao u Arsenal.
Prema istim informacijama, Martineli će u Al-Hilalu godišnje zarađivati između 12 i 20 miliona evra godišnje, u zavisnosti od bonusa.