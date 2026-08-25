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Nestvaran rezultat viđen je na jednoj utakmici pretkola Kupa Hrvatske.

Gostujuća Segesta iz Siska savladala je u gostima niželigaša Slatinu sa 18:0!

1/4 Vidi galeriju Atmosfera pred meč Hajduk - Rakov Foto: Kurir Sport

Neverovatan statistički podatak govori da su gosti tokom meča imali čak 58 udaraca u okvir gola rivala. Izveli su i 18 kornera.

Ipak, Segesta nije oborila rekord koji je pre tri godine postavio Grobničan kada je sa 29:1 savladao Papuk.

Za Segestu, koja se takmiči u Prvoj fudbalskoj ligi Hrvatske, igra nekoliko iskusnih igrača koji su nastupali za klubove iz najvišeg ranga takmičenja u Hrvatskoj ili BiH, poput Tončija Kukoča, bivšeg fudbalera Hajduka i Zrinjskog.