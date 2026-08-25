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Oboje su prethodno proglašeni za najbolje fudbalere i fudbalerke godine u izboru Udruženja fudbalskih novinara (FWA) za sezonu 2025/2026.

Fernandeš je prošle sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premijer lige, sa 21 asistencijom i prvi je igrač Mančester junajteda koji je osvojio ovu nagradu još od Vejna Runija 2010. godine.

Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Šo je drugi put u poslednje tri sezone osvojila ovo priznanje, a do treće uzastopne titule najboljeg strelca u Superligi (WSL) stigla je sa 21 golom u 22 utakmice u sezoni u kojoj je Siti osvojio šampionsku titulu.

Defanzivac Sitija 21-godišnji Niko O'Rajli proglašen je za najboljeg mladog fudbalera godine, dok je 22-godišnja Olivija Smit iz Arsenala drugu godinu uzastopno proglašena za najbolju mladu fudbalerku.

Najbolji tim Premijer lige uglavnom je sastavljen od igrača šampiona i vicešampiona - Arsenala i Mančester sitija.

U timu godine su David Raja (Arsenal), Jurijen Timber (Arsenal), Vilijam Saliba (Arsenal), Gabrijel (Arsenal), Niko O'Rajli (Mančester siti), Bruno Fernandeš (Mančester junajted), Deklan Rajs (Arsenal), Rajan Šerki (Mančester siti), Erling Haland (Mančester siti), Antoan Semenjo (Mančester siti) i Igor Tijago (Brentford).

Najbolji tim fudbalerki čine Hana Hempton (Čelsi), Kerstin Kasparej (Mančester siti), Toko Koga (Totenhem), Eli Karpenter (Čelsi), Emili Foks (Arsenal), Jui Hasegava (Mančester siti), Mariona Kaldentej (Arsenal), Džes Park (Mančester junajted), Hadidža Šo (Mančester siti), Alesija Ruso (Arsenal) i Loren Džejms (Čelsi).

(Beta)