Betis je sa šest bodova drugi na tabeli, a Valensija ima bod na 15. mestu
Fudbal
GARSIJA SKINUO "SLEPE MIŠEVE": Fudbaleri Betisa pobedili Valensiju u gostima
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Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na gostujućem terenu Valensiju 1:0, u ranije odloženoj utakmici prvog kola španskog prvenstva.
Jedini gol postigao je Pablo Garsija u 83. minutu.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Betis je sa šest bodova drugi na tabeli, a Valensija ima bod na 15. mestu.
U trećem kolu Betis će igrati na gostujućem terenu protiv Levantea, a Valensija će igrati na gostovanju protiv Deportiva.
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