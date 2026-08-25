Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na gostujućem terenu Valensiju 1:0, u ranije odloženoj utakmici prvog kola španskog prvenstva.

Jedini gol postigao je Pablo Garsija u 83. minutu.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Betis je sa šest bodova drugi na tabeli, a Valensija ima bod na 15. mestu.

U trećem kolu Betis će igrati na gostujućem terenu protiv Levantea, a Valensija će igrati na gostovanju protiv Deportiva.

Ne propustiteFudbalUPRAVO POTPISANO: Hrvatski golman napravio trasnfer života
profimedia-0921535422.jpg
FudbalLA ROSALEDA SE NIJE RADOVALA: Remi Malage i Deportiva La Korunje u Primeri
FK Malaga, Deportivo, La Liga
FudbalMIROLJUBIVO U PAMPLONI: Bez pogodaka na utakmici Osasune i Levantea
Osasuna, Levante, La Liga
FudbalPUČE PETARDA! Barselona rasturila Elče! (VIDEO)
profimedia-1128079471.jpg

00:32
Familija Gudelja na utakmici Sevilja -Betis Izvor: Privatna arhiva