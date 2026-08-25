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Fudbaleri Bode Glimta plasirali su se večeras u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su na svom terenu u Norveškoj u revanš utakmici plej-ofa pobedili NEC 3:0.

U prvoj utakmici u Holandiji Bode je prošle sedmice pobedio 3:1.

Dušan Tadić na meču NEC - Bodo Glimt Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

 Bode je večeras poveo golom Frederika Bjerkana u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a prednost je udvostručio Sonde Euklen u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Konačan rezultat postavio je saigrač Dušana Tadića iz NEC-a Deveron Fonvil, koji je postigao autogol u 73. minutu.

Holandska ekipa je od trećeg minuta ostala sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Gonsalo Kretas.

Bode je drugi put uzastopno izborio plasman u grupnu fazi Lige šampiona.

NEC će igrati u Ligi Evropa.

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Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir