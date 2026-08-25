Bode je drugi put uzastopno izborio plasman u grupnu fazi Lige šampiona
Fudbal
DUŠAN TADIĆ BEZ LIGE ŠAMPIONA: Fudbaleri Bode Glimta ponovo bolji od NEC-a
Slušaj vest
Fudbaleri Bode Glimta plasirali su se večeras u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su na svom terenu u Norveškoj u revanš utakmici plej-ofa pobedili NEC 3:0.
U prvoj utakmici u Holandiji Bode je prošle sedmice pobedio 3:1.
Dušan Tadić na meču NEC - Bodo Glimt Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia
Vidi galeriju
Bode je večeras poveo golom Frederika Bjerkana u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a prednost je udvostručio Sonde Euklen u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Konačan rezultat postavio je saigrač Dušana Tadića iz NEC-a Deveron Fonvil, koji je postigao autogol u 73. minutu.
Holandska ekipa je od trećeg minuta ostala sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Gonsalo Kretas.
Bode je drugi put uzastopno izborio plasman u grupnu fazi Lige šampiona.
NEC će igrati u Ligi Evropa.
Reaguj
Komentariši