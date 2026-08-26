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Fudbaleri austrijskog LASK-a igraće u Ligi šampiona, iako im je do večeras davan tek po koji promil šanse.

LASK je naneo Seltiku epsku brugu u revanšu i slavio sa 5:1, čime je nadoknadio 0:3 iz prvog meča.

1/4 Vidi galeriju Seltik - LASK Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Da bruka Škota bude veća, poveli su sa 1:0 u Lincu, čime su stekli ukupno četiri gola prednosti.

LASK je produžetke izborio u prvom minutu nadoknade vremena, a zatim stigao i do konačnog trijumfa golom Ademirana u drugom produžetku.

LASK je do trijumfa stigao golovima Usora u 32. minutu, Ljubičića u 48. minutu, Ademirana u 58. i 109. minutu i Flekera u 90+1. minutu.

Gosti su poveli u 21. minutu golom Kaluma Mekgregora.