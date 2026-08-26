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Ovo što se dogodilo u Lincu teško je objasniti!

Škotski velikan Seltik uspeo je da ispusti prednost od čak 4:0 u dvomeču, a austrijski LASK napravio je jedan od najneverovatnijih preokreta koji su viđeni u evropskom fudbalu!

Seltik je u prvom meču u Glazgovu slavio sa ubedljivih 3:0, pa je u revanš u Austriji stigao sa ogromnom prednošću.

A onda je u 21. minutu sve delovalo još rešeno.

Kapiten Kalum Mekgregor pogodio je za 1:0, Seltik je poveo 4:0 ukupno i praktično već mogao da razmišlja o plasmanu u Ligu šampiona.

Ali tada je usledio potpuni haos!

LASK je u 32. minutu preko Mozesa Usora smanjio na 1:1, a samo nekoliko minuta nakon početka drugog poluvremena Robert Ljubičić je pogodio za 2:1.

Seltik je počeo da se raspada...

U 58. minutu Samjuel Adeniran je postigao novi gol za domaće i tada je već bilo 3:1.

Još jedan gol i LASK bi potpuno anulirao ogromnu prednost škotskog velikana.

I upravo to se dogodilo!

U samom finišu regularnog dela Florian Fleker je zatresao mrežu i doneo domaćinu 4:1. Ukupan rezultat bio je 4:4 i meč je otišao u produžetke!

A onda - NOVI ŠOK!

U 109. minutu Adeniran je ponovo pogodio i doneo LASK-u neverovatnih 5:1, odnosno 5:4 u ukupnom rezultatu.

Seltik je imao još jednu priliku da se vrati. LASK je u 115. minutu dobio penal, ali je Adeniran propustio priliku da kompletira het-trik.

Ipak, to nije bilo važno.

Seltik nije uspeo da postigne gol koji bi ga spasao i tako je, posle svega, ispao iz Lige šampiona!

Od 4:0 do 4:5!

Scena koja je usledila nakon poslednjeg zvižduka najbolje pokazuje razmere katastrofe. Dok su igrači LASK-a slavili istorijski plasman, Seltik je ostao u neverici.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa utakmice LASK - Seltik Foto: Severin Aichbauer / Zuma Press / Profimedia

Trener Martin O'Nil preuzeo je odgovornost za debakl, dok je kapiten Mekgregor priznao da je njegova ekipa bila previše pasivna i izvinio se navijačima.

LASK je prvi put u istoriji izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona, a škotski velikan će evropsku sezonu nastaviti u Ligi Evrope.

A kako je izgledao potpuni raspad škotskog velikana i trenutak kada je postalo jasno da je Seltik ispustio nemoguće - pogledajte u videu!