POGLEDAJTE EPSKI RASPAD! Imali 4:0, pa ostali bez Lige šampiona! Ovakav preokret se ne pamti! (VIDEO)
Ovo što se dogodilo u Lincu teško je objasniti!
Škotski velikan Seltik uspeo je da ispusti prednost od čak 4:0 u dvomeču, a austrijski LASK napravio je jedan od najneverovatnijih preokreta koji su viđeni u evropskom fudbalu!
Seltik je u prvom meču u Glazgovu slavio sa ubedljivih 3:0, pa je u revanš u Austriji stigao sa ogromnom prednošću.
A onda je u 21. minutu sve delovalo još rešeno.
Kapiten Kalum Mekgregor pogodio je za 1:0, Seltik je poveo 4:0 ukupno i praktično već mogao da razmišlja o plasmanu u Ligu šampiona.
Ali tada je usledio potpuni haos!
LASK je u 32. minutu preko Mozesa Usora smanjio na 1:1, a samo nekoliko minuta nakon početka drugog poluvremena Robert Ljubičić je pogodio za 2:1.
Seltik je počeo da se raspada...
U 58. minutu Samjuel Adeniran je postigao novi gol za domaće i tada je već bilo 3:1.
Još jedan gol i LASK bi potpuno anulirao ogromnu prednost škotskog velikana.
I upravo to se dogodilo!
U samom finišu regularnog dela Florian Fleker je zatresao mrežu i doneo domaćinu 4:1. Ukupan rezultat bio je 4:4 i meč je otišao u produžetke!
A onda - NOVI ŠOK!
U 109. minutu Adeniran je ponovo pogodio i doneo LASK-u neverovatnih 5:1, odnosno 5:4 u ukupnom rezultatu.
Seltik je imao još jednu priliku da se vrati. LASK je u 115. minutu dobio penal, ali je Adeniran propustio priliku da kompletira het-trik.
Ipak, to nije bilo važno.
Seltik nije uspeo da postigne gol koji bi ga spasao i tako je, posle svega, ispao iz Lige šampiona!
Od 4:0 do 4:5!
Scena koja je usledila nakon poslednjeg zvižduka najbolje pokazuje razmere katastrofe. Dok su igrači LASK-a slavili istorijski plasman, Seltik je ostao u neverici.
Trener Martin O'Nil preuzeo je odgovornost za debakl, dok je kapiten Mekgregor priznao da je njegova ekipa bila previše pasivna i izvinio se navijačima.
LASK je prvi put u istoriji izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona, a škotski velikan će evropsku sezonu nastaviti u Ligi Evrope.
A kako je izgledao potpuni raspad škotskog velikana i trenutak kada je postalo jasno da je Seltik ispustio nemoguće - pogledajte u videu!