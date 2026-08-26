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Performans Delija na utakmici Lige Evrope između Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja

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Crvena zvezda se ponovo našla na udaru UEFA!

Evropska fudbalska unija izrekla je crveno-belima novu kaznu od ukupno 99.500 evra, a uz finansijski ceh stigla je i ozbiljna opomena.

Nova UEFA kazna odnosi se na organizaciju prvog meča plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj. Zvezda je taj susret odigrala 20. avgusta i slavila ubedljivo 3:0, a revanš je na programu 27. avgusta u Češkoj.

1/40 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

UEFA je Zvezdu kaznila po više osnova, a ceo ceh iznosi čak 99.500 evra.

Najveća kazna, od 50.000 evra, odnosi se na prenošenje poruke koja nije primerena sportskom događaju. Još 20.000 evra Zvezda mora da plati zbog blokiranih prolaza i stepenica, dok je za upotrebu pirotehnike izrečena kazna od 9.500 evra.

Najozbiljniji deo priče odnosi se na rasističko i diskriminatorno ponašanje, zbog čega je Zvezda kažnjena sa dodatnih 20.000 evra.

Ali tu nije kraj!

UEFA je zbog tog prekršaja izrekla i meru delimičnog zatvaranja severne tribine, odnosno određenog sektora, ali je ta kazna za sada uslovna.

To znači da će Zvezda moći da izbegne zatvaranje tribine ukoliko u narednom periodu ne napravi novi sličan prekršaj. U suprotnom, uslovna mera može da stupi na snagu.

Tako je evropska kuća fudbala još jednom ozbiljno udarila po kasi crveno-belih.

Zanimljivo, kazna stiže u trenutku kada Zvezda ima veliku prednost pred revanš sa Viktorijom. Beogradski klub je na Marakani slavio 3:0, golovima Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija, pa u Plzenj putuje sa ogromnom prednošću.

Međutim, dok se ekipa sprema za teren i pokušava da završi posao u Češkoj, rukovodstvo kluba moraće da se bavi novim računom koji je stigao iz UEFA.