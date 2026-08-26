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Posle navoda koje je iznela Milka Forcan, i sportski direktor Partizana Radosav Petrović je u razgovoru za grčki "SDNA" potvrdio da Ognjen Ugrešić nastavlja karijeru u PAOK-u. Dok se čeka zvanična objava transfera, glavno pitanje među navijačima crno-belih jeste hoće li mladi fudbaler nastupiti u revanš meču plej-ofa Lige konferencija protiv Hetafea.

Ovaj okršaj, zakazan za četvrtak od 21 čas u Humskoj, nosi ogromnu težinu za Partizan jer može u velikoj meri definisati tok sezone, ali i čitave budućnosti crno-belih.

"Hoće li igrati? Još ne znamo...", izjavio je Petrović za „SDNA” i objasnio:

"Mlad je i očigledno je da mu, pošto već zna sve u vezi sa transferom, možda misli neće biti 100 odsto usmerene na utakmicu. Donećemo konačnu odluku vrlo brzo, nakon razgovora sa trenerom i njegovim saradnicima, ali moja procena je da neće igrati".

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Govoreći o kvalitetima mladog igrača, Petrović je dodao:

"On je moderan vezista, jedan od onih koji se veoma dopadaju trenerima. Da, može da igra i kao ‘šestica’, visok je, veoma dobro fizički pripremljen i ima odličan pregled igre. Svakako još može da napreduje u PAOK-u."

Zarada Partizana i bratski duel

Članica klupskog rukovodstva Milka Forcan otkrila je finansijske detalje posla, istakavši da bi ukupna vrednost transfera uz bonuse mogla da iznosi oko osam miliona evra. Pored novca, ugovoreno je i odigravanje prijateljskog susreta između beogradskih i solunskih crno-belih, čiji su navijači već godinama u bratskim odnosima.

"Mogu da potvrdim da je transfer završen. Ognjen napušta Partizan i karijeru će nastaviti u PAOK-u. On je jedan od miljenika ekipe. Bio je važan deo Partizana tokom poslednjih godina i fudbaler koji ima posebno mesto u klubu. Sada odlazi kako bi karijeru nastavio u PAOK-u. Koliko znam, transfer bi ukupno mogao da dostigne 8 miliona evra. 6 do 6,5 miliona evra predstavlja fiksni deo dogovora, dok postoji još 1,5 miliona evra kroz bonuse. Pored toga, Partizan ima i procenat od naredne prodaje", poručila je Forcan u razgovoru za grčke medije.

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