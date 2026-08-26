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 Ivica Iliev, legenda Partizana, je gost u epizodi novog Kurirovog podkasta „1 na 1“ koji se emituje na našem YouTube kanalu.

- Nije Partizan jedini veliki klub koji je zapao u težak momenat. To je u jednom periodu bila Crvena zvezda. U regionu imamo jedan Hajduk... 

- Partizan je veliki klub, ogroman klub, to će se jednog dana promeniti. Bitna je vera. Taj trenutak će da dođe. 

- Nikada ne možeš da izađeš iz Partizana. Samo je pitanje da li sam potreban ili da li mogu nešto da dam. 

Dva puta mesečno, sredom od 20 sati na Kurirovom Jutjubu kanalu možete da gledate „1 na 1 Gymcast”, podkast u kom se razgovor odvija jedan na jedan i koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.

Voditeljka podkasta je Ivana Martinović, trener, lajfstajl figura, fitnes influenserka, pisac, vrlo prepoznatljivo lice u fitnes zajednici.

Ovo je emisija koja spaja fizičku aktivnost, autentičan razgovor, kao i zabavu, tako da možete očekivati kvalitetno provedeno vreme uz nju.

A najinteresantnije je to što se razgovor odvija dok gost i voditeljka zajedno treniraju.

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