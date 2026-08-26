ZVEZDA PUNI BATERIJE ZA NAPAD NA TITULU: Crveno-beli na pripremama u Vrnjačkoj Banji!
Futsaleri Crvene zvezde nalaze se u Vrnjačkoj Banji gde se pripremaju za izazove koje će im doneti Prva futsal liga Srbije naredne sezone.
Ovo je druga faza priprema crveno-belih, prvu su igrači Zvezde odradili u Beogradu, gde će biti odrađena i treća, poslednja faza uoči same sezone.
Na pripremama se radi žestoko i svi u Zvezdi mogu biti zadovoljni. Pojačanja su se lepo uklopila, a futsaleri koji su već bili u klubu nastavili su sa sjajnim radom, te će šef stručnog štaba Zoran Žigić Miki Kapelo imati slatke muke u pravljenju tima.
Podsetimo, dres Zvezde u letnjem prelaznom roku zadužili su Aleksandar Pavlović, Marko Đurić, Nikola Lazarević, Nikola Polić, Mladen Kocić, Milorad Bojić, Aleksandar Gavrilović i Željko Arsić, dok su iz kluba otišli Srđan Brkić, Aleksandar Poljašević, Vladislav Vier, Aleksandr Diačkov i Budimir Borisavljević.
Na pripremama u Vrnjačkoj Banji biće odigrana i jedna prijateljska utakmica, protiv Pirota, a kako sve za sada izgleda, možete pogledati u sledećem snimku:
Takođe, možete poslušati i šta o pripremama kaže jedan od najmlađih, Mladen Stojanović.
Tokom priprema, novajlija Aleksandar Gavrilović proslavio je i rođendan, a igrači, stručni štab i uprava su mu čestitali na poseban način.
BONUS VIDEO:
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