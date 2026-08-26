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Fudbaleri Bodo Glimta prošetali su se do Lige šampiona pošto su posle 3:1 u Holandiji, savladali NEC i u Norveškoj, ovog puta sa 3:0.

Nemoćni su bili Holanđani koje je na terenu predvodio Dušan Tadić, a susret je prelomilo isključenje golmana NEC-a već u ranoj fazi meča.

Dušan Tadić na meču Bodo Glimt - NEC Foto: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Ko je propustio ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...

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Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir