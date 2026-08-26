Susret je završen 3:0...
Fudbal
LEKCIJA NEMOĆNIM HOLANĐANIMA I DUŠANU TADIĆU: Pogledajte kako je Bodo Glimt srušio NEC u Norveškoj (VIDEO)
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Fudbaleri Bodo Glimta prošetali su se do Lige šampiona pošto su posle 3:1 u Holandiji, savladali NEC i u Norveškoj, ovog puta sa 3:0.
Nemoćni su bili Holanđani koje je na terenu predvodio Dušan Tadić, a susret je prelomilo isključenje golmana NEC-a već u ranoj fazi meča.
Dušan Tadić na meču Bodo Glimt - NEC Foto: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia
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