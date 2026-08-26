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Kakav preokret u Saudijskoj Arabiji! Al Nasr je uspeo da se vrati iz ponora i savlada Al Itifak sa 3:2, iako je imao igrača manje, gubio 2:0, a na poluvremenu ostao i bez Kristijana Ronalda.

Portugalac je meč počeo kao starter, ali se sve za njegov tim pretvorilo u pravi pakao već u 12. minutu.

Golman Bento je tada dobio direktan crveni karton nakon prekršaja nad Musom Dembeleom van kaznenog prostora. Al Nasr je ostao sa desetoricom, a domaćin je odmah počeo da koristi brojčanu prednost.

U 31. minutu Ondrej Duda je pogodio za 1:0, da bi Alvaro Medran pred odlazak na odmor povisio na 2:0.

A onda je usledio potez koji je privukao ogromnu pažnju.

Ronaldo ostao u svlačionici!

Ange Postekoglu je na poluvremenu odlučio da napravi ogromnu promenu i iz igre izvadi upravo Kristijana Ronalda.

Portugalac nije krio nezadovoljstvo odlukom. Kamere su zabeležile njegovu frustraciju, a Ronaldo je u svlačionicu otišao vidno ljut. Umesto njega na teren je ušao Abdulah Al Kajbari.

I upravo tada počinje potpuno neverovatna priča.

Al Nasr je u nastavku zaigrao bez svog najvećeg asa, sa desetoricom igrača i dva gola zaostatka.

Ali - nije se predao!

Sadio Mane je u 53. minutu zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Domaćin je tada još uvek imao ogromnu prednost.

Svega dvadesetak minuta kasnije - potpuni preokret!

U 74. minutu Žoao Feliks je pronašao Manea, a Senegalac je ovoga puta pogodio za 2:1 i vratio Al Nasr u život.

A onda je usledio novi šok za domaće.

Samo tri minuta kasnije ponovo je Feliks bio u glavnoj ulozi. Portugalac je asistirao Abdulelahu Al Amriju, koji je pogodio za 2:2!

Al Nasr je sa desetoricom uspeo da se vrati iz mrtvih.

I tu nije bio kraj.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na utakmici Al Nasr - Al Itifak Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Ronaldo gledao sa klupe, Mane režirao čudo!

Igrao se 90. minut kada je Sami Al Najei pronašao Manea.

Senegalac je izašao pred gol i pogodio za 3:2!

Neverovatan preokret bio je kompletiran.

Od 0:2 do 3:2, sa igračem manje i bez Kristijana Ronalda u drugom poluvremenu!

Posebno je neverovatno što je upravo Sadio Mane postao čovek odluke - postigao je oba gola Al Nasra u završnici i praktično sam režirao povratak svog tima.

Strani mediji posebno su istakli činjenicu da je Al Nasr do pobede stigao bez svog najvećeg igrača na terenu u drugom poluvremenu.

"Zašto je Ronaldo izašao?"

Posle utakmice trener Al Nasra nije bežao od pitanja o odluci da iz igre izvuče portugalsku superzvezdu.

Postekoglu je objasnio da je verovao igračima koje je uveo i da je želeo da promeni način igre.

"Kada sam napravio izmene, uključujući i Ronalda, verovao sam da igrači koji ulaze mogu da naprave razliku", poručio je Australijanac.

Dodao je i da je na poluvremenu svojim igračima rekao da dva gola mogu da se nadoknade i da moraju više da koriste bokove.

I pogodio je!

Al Nasr je u nastavku pokazao ogromnu mentalnu snagu i stigao do tri boda u utakmici koja je izgledala potpuno izgubljeno.

Ronaldo je, prema izveštajima, bio vidno frustriran zbog izmene, ali nije potvrđeno da je razlog bio bilo kakav sukob sa trenerom. Postekoglu je odluku predstavio kao čisto taktičku i naglasio da je Portugalac prethodno duže vreme bio bez utakmica.

A ono što će se pamtiti jeste rezultat.

Al Nasr je imao igrača manje, gubio 2:0 i ostao bez Ronalda, a onda je za 17 minuta potpuno preokrenuo utakmicu i pobedio 3:2!

Posle tri kola Al Nasr ima tri pobede i devet bodova, pa je na čelu tabele sa maksimalnim učinkom.

A Ronaldo?

Sve je posmatrao sa klupe.

Nakon utakmice, međutim, Portugalac je pokazao da nije okrenuo leđa ekipi - na društvenim mrežama je objavio kratku poruku svojim saigračima: "KAKAV PREOKRET!"

Foto: Screenshot