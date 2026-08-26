Sabah je slavio posle produžetaka rezultatom 5:2...
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KOŠMAR ZVEZDINOG DŽELATA: Pogledajte kako je Hapoel na nestvaran način ostao bez Lige šampiona (VIDEO)
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Fudbaleri Hapoel Ber Ševe doživeli su bolan poraz i eliminaciju iz plej-ofa za Ligu šampiona, pošto su poraženi od Sabaha u Azerbejdžanu rezultatom 5:2 posle produžetaka.
Sabah - Hapoel Ber Ševa Foto: Lukasz Germaniuk / imago sportfotodienst / Profimedia
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Do poslednje sekunde regularnog dela Hapoel je imao prolaz u džepu, ali je domaćin dao gol za 3:2 u dubokoj nadoknadi, uveo je meč u produžetke, gde je bio bolji rival i zasluženo slavio.
Ko nije gledao ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...
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