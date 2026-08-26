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Liverpul je, prema tvrdnjama koje kruže društvenim mrežama, navodno stupio u kontakt sa Inter Majamijem oko mogućeg dovođenja Lionela Mesija!

Ako se ova informacija ispostavi kao tačna, bio bi to jedan od najvećih fudbalskih transfera o kojima se pričalo poslednjih godina.

Naime, prema navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, velikan sa "Enfilda" navodno je otvorio razgovore sa američkim klubom o mogućnosti da argentinska superzvezda obuče dres Liverpula.

Vest je munjevito počela da se širi među navijačima, jer bi eventualni dolazak Mesija u Liverpul predstavljao pravi fudbalski spektakl.

Argentinac je već godinama jedno od najvećih imena svetskog fudbala, a mogućnost da ga vidimo u dresu engleskog velikana bila bi priča koja bi odjeknula planetom.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Carly Mackler / Getty images / Profimedia, Stephen Furst / Zuma Press / Profimedia

Glasine

Ovu informaciju za sada nisu potvrdili najpouzdaniji izvori, niti postoji zvanična potvrda Liverpula, Inter Majamija ili samog Mesijevog tabora.

Drugim rečima, za sada nema dokaza da su dva kluba zaista ušli u konkretne pregovore, već je priča potekla sa društvenih mreža i upravo zbog toga je treba uzeti sa velikom dozom opreza.

Ipak, sama mogućnost izazvala je ogromnu pažnju.

Mesi je trenutno član Inter Majamija, gde je postao centralna figura projekta kluba iz MLS lige. Njegov status u Americi zato dodatno komplikuje eventualnu priču o odlasku na "Enfild".

Sa druge strane, Liverpul je jedan od klubova koji bi bez ikakve sumnje bio dovoljno veliki za Mesijev status i reputaciju.

Zamislite samo Argentinca u dresu Liverpula, na "Enfildu", pred više od 60.000 navijača!

Upravo zbog toga je ova glasina izazvala toliku pažnju na društvenim mrežama.

Mesi u Premijer ligi?

Takav scenario trenutno deluje kao prava fudbalska fantastika, ali fudbal nas je mnogo puta naučio da ne treba prerano otpisivati ni najveće senzacije.

Za sada, međutim, nema potvrde da Liverpul zaista pokušava da dovede Mesija.

Ostaje da se vidi da li će ova priča ostati samo jedna od viralnih glasina sa društvenih mreža ili će u narednim danima isplivati konkretnije informacije.

Jedno je sigurno – sama pomisao na Mesija u dresu Liverpula dovoljna je da zapali fudbalsku planetu.