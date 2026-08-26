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Nakon što je lansirao novi trend u turskom fudbalu spektakularnim prelaskom u Bešiktaš, srpski napadač Dušan Vlahović dobio je novo društvo u napadu. Tlo u Istanbulu jedva da se smirilo od navijačke euforije, a u crno-beli tabor stiglo je još jedno zvučno pojačanje iz Bundes lige.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

Reč je o talentovanom holandskom krilnom napadaču Ernestu Pokuu. Njegov sletanje na istanbulski aerodrom u ponoć privuklo je ogromnu pažnju medija i okupljene javnosti.

Mladi fudbaler, koji je u januaru napunio 22 godine, primarno pokriva poziciju krila, ali po potrebi uspešno deluje i u samom špicu napada. Prošle sezone je u dresu Bajera iz Leverkuzena postigao pet pogodaka u Bundesligi, a po dolasku u Tursku nije krio optimizam i oduševljenje.

"Mnogo volim naše navijače i presrećan sam što su došli da me sačekaju. Jedva čekam da zaigram pred njima. Spreman sam sto posto i sa velikim uzbuđenjem ulazim u ovo novo poglavlje", izjavio je Poku prisutnim novinarima.

Igrača afričkog porekla danas očekuju lekarski pregledi i zvanično potpisivanje ugovora sa Bešiktašom, gde će nositi dres sa brojem 17.

Pored Vlahovića i Pokua, Bešiktaš je u ovom prelaznom roku doveo još sedmoricu igrača. Među njima se po visini transfera posebno izdvajaju dolasci Orkena Kokčua iz Benfike i Leandra Trosara iz Arsenala.

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