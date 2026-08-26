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Miloš Kerkez dobio je poverenje Andonija Iraole i odigrao svih 90 minuta protiv Njukasla, ali nije ostavio sjajan utisak.

Na srpskog fudbalera, koji nastupa za reprezentaciju Mađarske, posebno se obrušio legendarni Pol Skols.

Bivši as Mančester junajteda ponovo je govorio o Liverpulu i problemima koje vidi u ekipi, a posebnu pažnju privukle su upravo bekovske pozicije.

Skols smatra da aktuelni sastav engleskog velikana jednostavno nije dovoljno kvalitetan na bokovima.

"Mislim da Liverpul kao ekipa, generalno gledano, i dalje ima problema. Mislim da imaju problema na bekovskim pozicijama. Potrebni su im i desni i levi bek", rekao je Skols.

Iako ovoga puta nije direktno izgovorio Kerkezovo ime u toj prvoj rečenici, jasno je da se njegov komentar odnosi i na srpskog fudbalera, koji je upravo na poziciji levog beka dobio priliku da odigra ceo meč protiv Njukasla.

Kerkez je u Liverpul stigao sa velikim očekivanjima, ali je njegov početak na „Enfildu“ izazvao brojne polemike u Engleskoj.

A Skols je jedan od onih koji ga definitivno nisu štedeli.

1/8 Vidi galeriju Miloš Kerkez u Liverpulu Foto: FK Liverpul

"Izgleda kao klinac koji igra protiv muškaraca"

Legendarni vezista Junajteda već je ranije brutalno ocenio Kerkezove partije.

Govoreći o Liverpulovoj odbrani, Skols je tada posebno izdvojio upravo Srbina.

"Levi bek Kerkez ponekad izgleda kao klinac koji igra protiv muškaraca. U ovom trenutku jednostavno ne deluje dovoljno dobro", poručio je Skols.

Te reči su izazvale ogromnu pažnju, jer je Kerkez u Liverpul stigao kao jedno od najzvučnijih pojačanja.

Engleski mediji su tada analizirali njegovu igru i ocenili da je imao problema u defanzivi, dok je Skols otišao najdalje u kritikama.

I sada – novi udar!

Kerkez je dobio svih 90 minuta protiv Njukasla, ali Skols očigledno i dalje smatra da Liverpul mora da traži rešenja na poziciji levog beka.

Kerkez pod pritiskom

Kerkez se tako nalazi u nezgodnoj situaciji.

Sa jedne strane, dobio je poverenje trenera i minutažu, što je jasan signal da Iraola računa na njega.

Sa druge, kritike sa Ostrva ne prestaju, a posebno odzvanjaju reči čoveka koji je tokom karijere osvojio sve što se moglo osvojiti sa Mančester junajtedom.

Skols je pritom u svojim ranijim analizama kritikovao i Žeremija Frimponga, smatrajući da on više liči na krilnog nego na klasičnog beka.

Zbog toga njegov najnoviji komentar treba posmatrati kao širu kritiku Liverpulove igre po bokovima, ali je Kerkez svakako jedan od igrača koji se nalaze pod lupom.

A Skols je svoje mišljenje već jasno rekao - smatra da Liverpulu treba novo rešenje na levoj strani.

Sada je na Kerkezu da ga demantuje tamo gde je najvažnije, na terenu.

Jer najbolji odgovor na kritike legende Mančester junajteda može da bude samo jedan: dobre partije u dresu Liverpula.