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U Sportskom društvu Partizan još se nije zvanično raspravljalo o tektonskim poremećajima u fudbalskom klubu, gde je kompletno rukovodstvo najavilo povlačenje nakon revanš meča sa Hetafeom (četvrtak, 21.00), ali se već tokom septembra očekuju ozbiljni razgovori i duboke analize.

Ovo je u gostovanju na Radio Beogradu potvrdio bivši proslavljeni rukometaš i aktuelni potpredsednik JSD Partizan, Nedeljko Jovanović.

"Mi kao JSD Partizan ne možemo previše da se mešamo i utičemo na odluke u klubovima, ali neko učešće i neko delovanje nam sleduje. To je naša obaveza", poručio je Jovanović, izrazivši pritom sumnju u iskrenost najavljenih odlazaka iz Humske.

Lobiranja iza kulisa i analiza Saše Ilića

Jovanović navodi da se iza scenografije o ostavkama odvija potpuno drugačija priča:

"Koji su to likovi koji će da se pojave ako dođe, realno, do tih ostavki... Ima nekih naznaka da pojedinci podnose ostavke, a da sa druge strane govore i traže načine da ostanu. Čak lobiraju da im se odbije ostavka. Neću sad da imenujem. Imam neke informacije. Sve će se te informacije, kroz film ili vaše novinarsko istraživanje izneti na videlo. Nije lepo to da se dešava. Znači ako su opredeljeni da podnesu ostavke, to je u startu loše. Skoro se desilo i da je Predrag Mijatović, legenda Partizana i fudbala, podneo ostavku, i sklonio se, a sigurno da postoje određeni ružni razlozi da se to desilo. Ako je došao u klub, nije došao da radi za sebe, nego da bude tu i dovede FK Partizan na nivo koji je za očekivati."

1/4 Vidi galeriju Nedeljko Jovanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Na pitanje šta sledi za crno-bele, potpredsednik JSD nije krio konfuziju:

"Ne znam, vrlo je konfuzno. Ne znamo šta će se izdešavati. Voleli bismo da malo svetla obasja taj teren i taj klub i da se momci prezentuju na bolji način nego do sada."

Jovanović se osvrnuo i na rad trenera Saše Ilića, koji je takođe ponudio ostavku u trenutku kada se ekipa nalazi u zoni ispadanja domaće lige i na pragu eliminacije iz Evrope (poraz od 3:1 u Madridu od Hetafea):

"Ima problema i u stručnom delu, videli ste kako smo primili dva gola sa igračem više, to ne bi trebalo da se dešava. Videćemo šta nosi taj sledeći period. Neka se iskristališu ili stabilizuju stvari, makar stabilno od nekog dna - uzlaznom linijom. Ova previranja i ovakvi odnosi nisu zdravi u sportu."

Fudbal u Srbiji - duboka boljka i borba za moć

Govoreći o širem kontekstu, nekadašnji rukometni reprezentativac ističe da je stanje u srpskom najpopularnijem sportu već godinama alarmantno.

"To je naša velika boljka. Fudbal, generalno u Srbiji, je veliki problem. Možda već deceniju i po su neke nezgodne stvari što se tiču klupskog i reprezentativnog fudbala. Nikako da se iskobeljamo. Partizan već dugi niz godina ima probleme. Rezultata ima, pa ih dugo nema. To već smara navijače, javnost, ali svi znamo da mali rezultat i mala iskra može da napravi veliku priču."

On dodaje da su finansijski i političko-ekonomski interesi preuzeli primat:

"Fudbal je problematičan, puno je interesa, ekonomskih i drugih, moć je u pitanju. Ja tu ne vidim neki boljitak, iako nije moja sfera. Hteo ili ne hteo, imam uvid u dosta stvari kao potpredsednik JSD Partizan. Ne sviđa mi se to. Trebalo bi više sredstava da odvajamo za druge sportove, fudbal će naći svoj put, zamišljam kada bi taj novac išao - celo JSD bi bilo na višem nivou. Nikako nije zanimljivo šta se dešava, opet neke ostavke, sad opet ispočetka. To nije dobro, moramo kao porodica da razmišljamo da to nije dobro."

Jovanović podseća kako velike sportske porodice funkcionišu u Evropi:

"Živeo sam u inostranstvu i znam da i Barselona, Real Madrid i ostali klubovi imaju podršku fudbala koji je lokomotiva svih u klubu. Očekuje se i od FK Partizan da tako bude. Sada je KK Partizan možda najstabilniji i najjači, ali nisam siguran da sa te strane dolazi neka pomoć", zaključio je Jovanović.

Trofejna karijera u dresu sa državnim grbom

Nedeljko Jovanović (56) spada u red najvećih imena u istoriji domaćeg rukometa. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je tri bronze na velikim takmičenjima - dve na Svetskim prvenstvima (1999. i 2001.) i jednu na Evropskom šampionatu (1996.).

Tokom bogate klupske karijere nosio je dresove Metaloplastike, Partizana i španskog giganta Portland San Antonija sa kojim se popeo na tron Španije. Po završetku igračke karijere vodio je RK Novi Pazar i bio član stručnog štaba rukometne reprezentacije Srbije, dok danas obavlja funkciju potpredsednika JSD Partizan u timu sa Željkom Tanaskovićem.

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