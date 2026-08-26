Slušaj vest

Kakav debakl Seltika!

Škotski velikan bio je na korak od plasmana u Ligu šampiona, imao ogromnu prednost i sve u svojim rukama, a onda je za samo nekoliko desetina minuta doživeo potpuni raspad.

Seltik je u revanšu protiv LASK-a imao čak četiri gola prednosti u ukupnom rezultatu, ali je austrijski tim napravio jedno od najvećih čuda u istoriji evropskih kvalifikacija. LASK je na svom terenu slavio sa neverovatnih 5:1 posle produžetaka i sa ukupnih 5:4 izbacio škotskog šampiona!

Ono što se dogodilo izazvalo je pravu buru u Škotskoj.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa utakmice LASK - Seltik Foto: Severin Aichbauer / Zuma Press / Profimedia

"Katastrofa, kapitulacija, havarija"

Ostrvski mediji nisu imali milosti prema Seltiku.

"San" je njegov poraz opisao kao ponižavajuće ispadanje iz Lige šampiona, dok je „Dejli Rekord“ otišao još dalje i ocenio da je Seltik prokockao džekpot od oko 40 miliona funti.

BBC je svoj izveštaj otvorio sa tri brutalne reči:

"Katastrofa, kapitulacija, havarija."

Britanski javni servis opisao je utakmicu kao "duboko poniženje", posebno zbog činjenice da je Seltik nakon samo pola sata imao četiri gola prednosti u ukupnom rezultatu i izgledao kao tim koji nezaustavljivo juri ka Ligi šampiona.

A onda se sve raspalo.

"Ne može se dovoljno naglasiti koliko je ovo bila zbunjujuća fudbalska utakmica. Nakon 30 minuta Seltik je imao četiri gola prednosti i jurio ka obećanoj zemlji fudbala Lige šampiona i ogromnom novcu. Nakon 60 minuta bili su uplašeni", naveo je BBC.

Kapiten bez izgovora: "Dobili smo što smo zaslužili"

Kapiten Seltika Kalum Mekgregor nije pokušavao da pronađe opravdanje.

Naprotiv, bio je brutalno iskren.

"Dobili smo što smo zaslužili. Cele utakmice bili smo pasivni. Zapravo smo izgledali uplašeno da krenemo i pobedimo u utakmici. Kada vodiš 3:0 u ukupnom rezultatu, to je psihološki", rekao je Mekgregor.

Iskusni vezista priznao je i da nije bio potpuno zadovoljan ni partijom Seltika u prvom meču.

"Iskreno, nisam mislio da smo ni u prvoj utakmici bili toliko dobri. Zabijali smo u pravim trenucima i izvukli se. Moramo ovo da progutamo. Izvinjavamo se našim navijačima i klubu jer nema šanse da smo smeli da izgubimo ovu utakmicu", poručio je kapiten.

A onda je poslao i upozorenje svima u svlačionici.

"Moramo ostati zajedno. Sada ćete videti kakvi su karakteri u toj svlačionici."

"Ovo će imati ogromne posledice"

Posebno je zabrinuo komentar Kaspera Šmajhela, bivšeg golmana Seltika.

Danski čuvar mreže upozorio je da posledice ovog poraza neće biti samo sportske.

"Ovo će imati ogromne posledice. Liga Evrope nema isti prestiž. Biće monumentalan zadatak motivisati se i ponovo pridobiti navijače. Čuli ste njihovu reakciju na kraju", rekao je Šmajhel.

Njegova poruka bila je jasna – Seltik sada mora da pokuša da osvoji Ligu Evrope.

"To je ono što bi klub poput Seltika trebalo da radi", dodao je.

Kasper Šmajhel Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

"Igrači su se skrivali"

Ni bivši vezista Seltika Stilijan Petrov nije štedeo nekadašnji klub.

Bugarski fudbaler smatra da problem nije bio samo u taktici, već u tome što igrači nisu dovoljno želeli pobedu.

"Ili to želiš ili ne želiš. Izgledalo je kao da Seltik to nije dovoljno želeo. Velika ekipa poput Seltika trebalo bi da može da sačuva prednost od četiri gola i nosi se sa pritiskom", rekao je Petrov.

A onda je usledila još žešća kritika:

"Igrači su se skrivali. Kada je trebalo da preuzmu odgovornost sa loptom, nisu je preuzeli."

Ni Nil Lenon nije imao milosti

Bivši trener Seltika Nil Lenon takođe je bio veoma oštar.

Posebno je pohvalio LASK, koji je sa čak 33 pokušaja prema golu potpuno nadigrao škotskog šampiona.

"Velike zasluge LASK-u. Imali su 33 pokušaja prema golu i razbili su Seltik. Ovo će biti jedna od najgorih večeri. Ispustiti prednost od četiri gola nije dobro", rekao je Lenon.

Za BBC je dodatno opisao stanje ekipe.

"Meni je izgledalo kao da je Seltik bio iscrpljen. Krhak u duelima. Izgledalo je kao da će biti samo jedan pobednik. Velike zasluge LASK-u. Večeras su fizički i fudbalski razbili Seltik. Moglo je da bude i više", ocenio je Lenon.

Seltik ostao bez ogromnog novca

Pored sportskog debakla, škotskog velikana sada boli i finansijska strana priče.

Seltik je ostao bez prihoda koji bi mu doneo plasman u Ligu šampiona, a tamošnji mediji procenjuju da je reč o iznosu od oko 40 miliona funti.

Zato "Dejli Rekord" ovaj poraz naziva „100-postotnom sramotom“.

"Seltik je tokom godina doživeo neka užasna ispadanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali ovo bi moglo da bude najgore od svih. Prokockati prednost od četiri gola bilo je neoprostivo. Ali način na koji su se raspali bio je šokantan", navodi list.

Trener preuzeo odgovornost

Trener Seltika Martin O'Nil nije bežao od odgovornosti.

„Ove utakmice su pravi testovi za vas i, nažalost, večeras smo pali na tom testu. Ja sam odgovoran za ovo“, rekao je O'Nil.

Iskusni stručnjak pokušao je da objasni neverovatan pad svoje ekipe.

Martin O'Nil Foto: Saša Pavlić

"Prilično je teško objasniti. Do poluvremena smo trebali da budemo van njihovog domašaja. Dali smo im slamku spasa i oni su se vratili u utakmicu. Primili smo glupe golove", priznao je.

A onda je dodao ono što će posebno zaboleti navijače Seltika:

"Na poluvremenu smo potpuno kontrolisali utakmicu. Zamah je otišao u njihovom smeru i bilo se teško izvući."

O'Nil je priznao da je Liga Evrope slaba uteha posle ovakvog kraha.

Seltik je tako od tima koji je praktično već video sebe u Ligi šampiona postao ekipa koja mora da se zadovolji Ligom Evrope.

Četiri gola prednosti pretvorili su se u istorijski debakl, 5:1 za LASK i jednu od najtežih evropskih noći u istoriji škotskog velikana.

A sada tek sledi ono najteže – kako vratiti ekipu i navijače posle ovakvog šoka?