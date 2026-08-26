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Dejan Joveljić je i zvanično novi fudbaler Sijetl Saundersa.

Njegov prethodni klub, Sporting Kanzas Siti, uputio mu je zahvalnost za sve prikazano, a na ime obeštećenja prihodovao je 6.000.000 dolara.

1/4 Vidi galeriju Dejan Joveljić protiv Ostina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jay Biggerstaff / Getty images / Profimedia

Joveljić je tokom godinu i po dana u dresu Kanzas Sitija ostavio odličan utisak, zabeleživši 26 pogodaka na 52 odigrane utakmice.

Karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi, potom je nastupao za Ajntraht i Volfzberger, da bi od odlaska u SAD izraste u jednog od najpouzdanijih strelaca u ligi.

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