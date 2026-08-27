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Sven Goran Erikson bio je jedan od najpoznatijih fudbalskih trenera svoje generacije, čovek koji je vodio Benfiku, Romu, Sampdoriju, Lacio, Mančester siti i reprezentaciju Engleske. Bio je prvi stranac na klupi "Gordog Albiona", osvojio je brojne trofeje i ostavio dubok trag u evropskom fudbalu.

Ali kada se govori o njegovom životu, nemoguće je zaobići ono što se dešavalo daleko od fudbalskog terena.

Iza mirnog, gospodskog lica i uvek besprekornog odela krio se čovek čiji je ljubavni život godinama bio jedna od omiljenih tema britanskih tabloida.

A kada je u autobiografiji odlučio da otkrije detalje iz svog privatnog života, postalo je jasno da su najveće afere koje su punile naslovne strane bile samo deo mnogo veće priče.

1/10 Vidi galeriju Legendarni fudbalski stručnajk - Sven Goran Erikson Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, John Sibley / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia

Sve je počelo velikom ljubavi, a onda je nastao haos

Erikson je bio u braku sa An-Kristin Peterson, sa kojom je dobio dvoje dece, Johana i Linu.

Brak se raspao sredinom devedesetih, a slavni trener je u autobiografiji otvoreno pisao da je tokom tog perioda imao aferu sa Gračijelom Mancineli, ženom koju je upoznao preko škole koju su pohađala njihova deca.

Prema njegovom sopstvenom opisu, supruga ga je direktno pitala da li je bio sa drugom ženom, a on je priznao. Njihov brak se kasnije završio razvodom.

Ubrzo je u njegov život ušla žena koja će godinama biti jedna od najvažnijih osoba u njegovom privatnom životu.

Nensi je zbog njega ostavila muža

Erikson je krajem devedesetih započeo vezu sa Nensi Del'Olio, italijansko-američkom advokaticom koja je u to vreme bila udata za italijanskog advokata Đankarla Macu.

Njihova veza ubrzo je postala javna, a Nensi je postala Eriksonova partnerka i jedna od najprepoznatljivijih figura uz njega.

Međutim, njihov odnos bio je daleko od mirnog.

Erikson je kasnije priznao da je njihova veza postala veoma komplikovana i da je čak razgovarao sa njenim bivšim mužem, pokušavajući da ga ubedi da je ponovo primi.

U jednom trenutku kupio je i drugi stan kako bi mogli da žive odvojeno.

A onda je došla 2002. godina i jedan od najvećih skandala koji je potresao engleski fudbal.

Afera pred Mundijalom koja je potresla Englesku

Erikson je tada bio selektor Engleske, a samo nekoliko nedelja pre Svetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji britanski tabloidi objavili su da je imao aferu sa televizijskom voditeljkom Ulrikom Jonson.

Priča je eksplodirala.

"Dejli Miror" je u aprilu 2002. objavio priču o njihovoj vezi, a Erikson je preko noći postao glavna tema britanskih medija.

Fotografije paparaca, izjave i brojna nagađanja preplavili su naslovne strane.

Jonson je kasnije potvrdila da je između njih postojala veza.

Erikson se vratio Nensi, ali skandal nije nestao. Naprotiv, njegov privatni život postao je gotovo jednako zanimljiv britanskoj javnosti kao i rezultati reprezentacije.

Sam Erikson je kasnije pričao da je bio šokiran količinom pažnje koju su novinari posvećivali njegovom privatnom životu. Govorio je da je u Engleskoj bio praćen gotovo svuda i da su paparaci čekali čak i ispred njegove kuće.

Nova ljubavnica i skandal koji je tresao FA

Ako je afera sa Ulrikom bila velika, ono što se dogodilo 2004. godine bilo je još eksplozivnije.

Erikson je tada bio u vezi sa Nensi, ali je započeo odnos sa Fariom Alam, zaposlenom u Fudbalskom savezu Engleske.

Problem je bio u tome što je Faria istovremeno bila povezana i sa tadašnjim izvršnim direktorom FA Markom Paliosom.

Kada je priča dospela u javnost, nastao je pravi haos.

Palios je podneo ostavku, Faria je napustila posao, a Erikson je ponovo završio na naslovnim stranama britanskih tabloida.

Faria je nakon skandala odlučila da svoju priču proda medijima, a prema tadašnjim izveštajima, za intervjue o aferama sa Eriksonom i Paliosom dobila je velike honorare.

Erikson je godinama kasnije u autobiografiji praktično potvrdio da je veza postojala.

I otišao je još dalje.

Otkrio je da je pre jednog susreta sa Fariom čak rezervisao hotelsku sobu, dok je istovremeno, kada su ga ljudi iz FA pitali za njihov odnos, pokušavao da izbegne direktan odgovor.

Faria je kasnije pričala o njihovoj vezi i rekla da se zaljubila u Eriksona.

Ulrika i Faria nisu bile jedine žene u njegovom životu

Ovo je možda i najzanimljiviji deo cele priče.

Kada je 2013. objavio autobiografiju "Sven: My Story", Erikson je praktično otvorio vrata svog privatnog života.

Otkrio je da su njegove najpoznatije ljubavne afere bile samo vrh ledenog brega.

Pisao je o još nekoliko žena koje su se pojavile u njegovom životu nakon razvoda – među njima su bile pevačica i bivša gimnastičarka Roksi, Šveđanka zaposlena u Skandinavijan erlajnsu, kao i Malin, žena koju je upoznao dok je radila u jednom hotelu u Stokholmu.

Još šokantnije, priznao je da je iznajmljivao vile i stanove kako bi imao privatna mesta za tajne susrete.

Drugim rečima, ono što su britanski tabloidi godinama pokušavali da otkriju, Erikson je na kraju sam ispričao.

Ljubavi su se nizale, a tajne gomilale

Uprkos svemu, Nensi i Erikson nisu se odmah razišli.

Ona mu je oprostila i ostala uz njega još nekoliko godina.

Njihova veza konačno je završena 2007. godine, nakon gotovo decenije turbulentnog odnosa.

Kasnije su ostali u kontaktu, a nakon njegove smrti Nensi je emotivno govorila o njemu i prisetila se lepih trenutaka koje su proveli zajedno.

Nestali milioni i bolan finansijski udarac

Eriksonova životna priča imala je još jedan veliki obrt – novac.

U autobiografiji je tvrdio da je njegov finansijski savetnik Samir Kan imao gotovo potpunu kontrolu nad njegovim investicijama i da je zbog toga izgubio najmanje 10 miliona funti.

Prema njegovom opisu, deo novca je navodno završio u investicijama i poslovima koji nisu bili ono što je očekivao.

Zbog ogromnih gubitaka morao je da razmišlja i o prodaji svoje kuće u Švedskoj.

Tako je čovek koji je godinama zarađivao ogromne svote novca došao u situaciju da se pita gde su nestali njegovi milioni.

"Lažni šeik" mu je zadao novi udarac

Ni tu nije bio kraj skandalima.

Godinama kasnije Erikson je upao u čuvenu aferu sa takozvanim „lažnim šeikom“.

Novinar Mazher Mahmood predstavio se kao bogati arapski investitor zainteresovan za kupovinu Aston Vile.

Erikson je, dok je još bio selektor Engleske, rekao da bi bio spreman da preuzme posao u Aston Vili ukoliko se za to otvori mogućnost.

Snimak je objavljen u tabloidu „Njuz ov d Vorld“ i izazvao novi skandal.

Erikson je kasnije tvrdio da mu je upravo ta priča ozbiljno ugrozila karijeru i da ga je koštala posla selektora Engleske.

A onda je stigla vest koja mu je promenila život

Posle godina provedenih na najvećim stadionima sveta, Erikson je početkom 2024. godine objavio da boluje od terminalnog raka pankreasa.

Tada je rekao da mu je, u najboljem slučaju, ostalo oko godinu dana života.

Nije se povukao u tišinu.

Naprotiv.

Putovao je, pojavljivao se u dokumentarcu o svom životu i pokušavao da poslednje mesece provede okružen ljudima koje voli.

U jednom od svojih poslednjih velikih javnih istupa poslao je poruku koja je postala svojevrsni oproštaj od fudbala i života.

A 26. avgusta 2024. godine, u 76. godini, Sven-Goran Erikson je preminuo.

Čovek koji je osvojio titule u Portugalu i Italiji, vodio Englesku na tri velika turnira i radio na tri kontinenta iza sebe je ostavio karijeru vrednu divljenja.

Ali i život koji je bio mnogo burniji nego što je njegovo mirno lice na klupi ikada nagoveštavalo.

Žene, afere, tajni sastanci, milioni, skandali, slava, bolest i na kraju oproštaj od svega.

Sven-Goran Erikson zaista je imao život kao filmski scenario.