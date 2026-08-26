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Fudbalski klub Totenhem dogovorio je pozajmicu igrača Mančester sitija Omara Marmuša, uz obavezu trajnog otkupa ugovora sledećeg leta za 60 miliona funti, preneli su danas britanski mediji.

Po navodima Skaj sporta, ta suma podeljena na 50 miliona funti garantovane isplate, plus 10 miliona funti u bonusima.

Ajntraht iz Frankfurta, koji je prodao Marmuša Sitiju u januaru 2025. godine, nema procente od naredne prodaje, suprotno pojedinim izveštajima.

1/3 Vidi galeriju Omar Marmuš Foto: Alan Martin/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, VINCE MIGNOTT/EPA

Nemački klub je u to vreme dobio željenu garantovanu sumu, uz dodatne bonuse, navodi Skaj sport.

Marmuš, 27-godišnji egipatski reprezentativac, tokom većeg dela svog boravka na Etihadu morao je da bude u drugom planu iza Erlinga Halanda.

Marmuš je postigao 16 golova na 62 utakmice u svim takmičenjima za Siti nakon dolaska iz Frankfurta. Osam od tih 16 golova postigao je u 36 nastupa u sezoni 2025/26, ali se njegova minutaža u Premijer ligi nakon toga znatno smanjila.

Kurir Sport / Beta

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