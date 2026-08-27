Susret je na programu u četvrtak od 19 časova...
Fudbal
ZVEZDA IDE PO NOVU EVROPSKU POBEDU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča crveno-belih protiv Viktorije Plzenj
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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 19 časova gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić
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Crveno-beli imaju prednost od 3:0 iz prvog duela i sada će ići po novu evropsku pobedu. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos meča čeka na dve televizije - Arena Sport Premium 1 i RTS 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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