Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Valdas Dambrauskas je ispisao istoriju sa Sabahom, ali put litvanskog stručnjaka do najveće evropske scene bio je sve samo ne običan.

Dok će mnogi njegovo ime sada prvi put čuti zbog senzacionalnog plasmana azerbejdžanskog kluba u ligušku fazu Lige šampiona, iza njega stoji priča koja zvuči kao scenario za film.

Sve je počelo – u kvizu.

Dambrauskas je 2002. godine, kao 25-godišnjak, učestvovao u litvanskoj verziji popularnog kviza "Želite li da postanete milioner?". Osvojio je 4.000 litasa, odnosno oko 1.100–1.200 evra prema tadašnjim odnosima, a taj novac nije potrošio na provod ili luksuz. Uložio ga je u ono što je tada bilo mnogo veće od samog novca - svoj san da postane trener.

I tu počinje neverovatna avantura.

Novac iz kviza odveo ga pravo u Englesku

Dambrauskas je osvojeni novac iskoristio da ode u Englesku i započne školovanje iz oblasti sportskih nauka i trenerskog rada na London Metropolitan univerzitetu.

Ali diploma nije bila dovoljna.

Litvanac je morao da krene praktično od nule.

Radio je kao volonter, trenirao decu, a prema njegovim ranijim svedočenjima, u jednom periodu je morao da radi različite poslove kako bi mogao da se izdržava. Pominjao je rad u prodavnici, dostavljanje novina, molerske poslove, pa čak i rad sa decom.

Istovremeno je jurio ono zbog čega je i došao u Englesku - fudbal.

I uspeo je da se približi velikim klubovima.

Radio je u akademijama Mančester junajteda, Fulama i Brentforda, a upravo iskustvo u engleskom fudbalu kasnije je postalo jedan od temelja njegove trenerske karijere.

A onda - još jedan neverovatan korak.

Dambrauskas je dobio prvi samostalni posao u seniorskom fudbalu u Kingsberi London Tajgersima, klubu iz devetog ranga engleskog fudbala.

I tamo je uspeo da napravi istorijski rezultat za klub.

Od čoveka koji je novac za svoje školovanje osvojio u televizijskom kvizu do trenera koji vodi klub u elitno evropsko takmičenje.

Ali tu priči nije bio kraj.

Nije bio profesionalni fudbaler, ali je postao trener za velike stvari

Dambrauskas nikada nije napravio ozbiljnu profesionalnu igračku karijeru.

I upravo je to jedan od najzanimljivijih detalja njegove priče.

Umesto da bude fudbaler, odlučio je da postane trener.

1/6 Vidi galeriju Trener Sabaha - Valdas Dambrauskas Foto: Gilavar / Alamy / Profimedia, Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia, BO AMSTRUP / AFP / Profimedia

Posle Engleske usledili su brojni angažmani, a Litvanac je postepeno gradio ime u evropskom fudbalu.

Vodio je između ostalih Žalgiris, RFS, Goricu, Ludogorec, Hajduk iz Splita, OFI, Omoniju i Diošđer, pre nego što je stigao u Azerbejdžan.

Usput je osvajao trofeje i dokazivao da početak karijere u devetom rangu Engleske nije bio nikakav hendikep.

Sa Žalgirisom je bio prvak Litvanije, sa RFS-om je osvojio Kup, sa Ludogorecom prvenstvo Bugarske, dok je sa Hajdukom stigao do trofeja u Hrvatskoj.

A onda je došao Sabah.

Napravio čudo sa klubom starim samo nekoliko godina

Sabah je klub osnovan tek 2017. godine, a Dambrauskas je sada odveo ekipu tamo gde nikada ranije nije bila - u ligašku fazu Lige šampiona.

I način na koji su to uradili bio je spektakularan.

Sabah je u prvoj utakmici plej-ofa izgubio od Hapoela Ber Ševe sa 2:1, a u revanšu je do 74. minuta imao rezultat koji ga je vodio u eliminaciju.

A onda – ludilo!

Sabah je slavio 5:2 posle produžetaka, golom Telura Mutalimova u 94. minutu izborio produžetke, a potom u dodatnih 30 minuta postigao još dva gola. Ukupno 6:4 i istorijski plasman u Ligu šampiona.

Za Sabah je ovo prvi plasman u ligašku fazu najjačeg evropskog takmičenja, dok je Dambrauskas postao prvi litvanski trener koji je stigao do ove faze Lige šampiona.

A posebno je neverovatno kada se pogleda odakle je krenuo.

Pre 24 godine osvojio je novac u kvizu.

Taj novac mu je pomogao da ode u Englesku.

Tamo je studirao, radio razne poslove, volontirao, trenirao decu i skupljao iskustvo u velikim akademijama.

Radio je u devetom rangu.

A sada će voditi ekipu protiv najboljih klubova Evrope.

Od nekoliko hiljada litasa do miliona u Ligi šampiona

I tu postoji još jedna neverovatna ironija.

Novac koji je Dambrauskas osvojio u kvizu bio je dovoljan da napravi prvi veliki korak u životu.

Sada će njegov Sabah samo za plasman u ligašku fazu Lige šampiona dobiti 18,62 miliona evra od UEFA, uz dodatne prihode kroz rezultate, konačan plasman i druge komercijalne i takmičarske izvore.

Dakle, čovek koji je svojevremeno osvojio nekoliko hiljada litasa kako bi finansirao odlazak u Englesku sada je stigao do takmičenja u kojem se vrte milioni evra.

I neće tu stati.

Sabah će 27. avgusta saznati rivale u ligaškoj fazi, a među potencijalnim protivnicima biće i najveća imena evropskog fudbala.

Od kviza do Mančester junajteda, od devetog ranga Engleske do Hajduka, Ludogoreca i Omonije, pa sve do Lige šampiona - Valdas Dambrauskas sada živi svoju fudbalsku bajku.

A sve je počelo sa jednim kvizom i novcem koji je mogao da potroši na bilo šta.

On ga je uložio u svoj san. I očigledno nije pogrešio.