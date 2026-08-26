Susret je na programu u četvrtak od 21 čas...
Fudbal
DAN ODLUKE ZA CRNO-BELE: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Hetafe
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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas u Humskoj dočekuju Hetafe u revanš meču plej-ofa za Ligu konferencija.
Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport
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Crno-beli moraju do pobede protiv španskog kluba jer su prvi susret izgubili sa 3:1, tako da će ovaj meč biti i dan odluke za sve u Humskoj. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na dve televizije - Arena Sport Premium 1 i RTS 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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