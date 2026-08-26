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Nova drama oko Hulijana Alvareza!

Argentinski napadač danas se nije pojavio na treningu Atletika, i to baš u trenutku kada se njegova budućnost nalazi u centru jedne od najvećih transfer saga ovog leta.

Alvarez se navodno nije osećao dobro, zbog čega je propustio današnji trening ekipe Dijega Simeonea. "AS" navodi da je Argentinac izostao zbog indisponiranosti, dok se u izveštajima navodi da je imao lošu noć i da se nije osećao dobro.

Atletiko će sada pratiti njegovo stanje, ali je jasno da će svaki detalj vezan za Alvareza narednih dana biti pod posebnom lupom.

Razlog je jednostavan - njegova budućnost u Madridu i dalje je potpuno neizvesna.

1/10 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Barselona ga čeka, Atletiko ne popušta

Alvarez je već duže vreme velika tema na transfer tržištu.

Argentinac je još tokom leta izrazio želju da obuče dres Barselone, a upravo je katalonski klub njegova preferirana destinacija. "Marka" je još ranije objavila da je Atletiku preneo želju da ode i zaigra na "Kamp Nouu".

Problem?

Atletiko ne želi da ga proda Barseloni.

Klub iz Madrida ostaje čvrst u svom stavu, a prema aktuelnim informacijama čak je odbijena i ponuda Barselone od 100 miliona evra.

Katalonci, međutim, ne odustaju od Argentinca.

Barselona i dalje želi da reši pitanje napadača, dok je Alvarezova želja da baš on bude čovek koji će predvoditi napad katalonskog giganta.

Arsenal vreba iz prikrajka

A onda se u celu priču umešao i Arsenal.

Engleski velikan već duže vreme prati situaciju i predstavlja mnogo realniju opciju za Atletiko, pošto bi klub iz Madrida bio spremniji da pregovara sa premijerligašem nego sa direktnim rivalom iz Španije.

Problem je, međutim, što Alvarez ne pokazuje istu želju kada je Arsenal u pitanju.

Aktuelne informacije sa Pirineja govore da Argentinac i dalje odbija približavanja londonskog kluba i da mu je Barselona prioritet.

Tako je nastao pravi začarani krug.

Atletiko ne želi Barselonu. Alvarez želi Barselonu. Arsenal želi Alvareza, ali Alvarez ne pokazuje želju da ode u London.

I vreme neumoljivo curi.

Haos na meču sa Viljarealom

Situacija je dodatno eksplodirala posle utakmice Atletika i Viljareala, koja je završena 2:2.

Alvarez je tada bio na udaru navijača, a nakon utakmice je sam napustio teren dok su njegovi saigrači ostali da pozdrave publiku.

Mnogi su to protumačili kao novi znak da je odnos između Argentinca i navijača potpuno narušen.

Međutim, Simeone je kasnije otkrio veoma važan detalj.

"Klub je odlučio da Hulijan ne priđe navijačima sa saigračima", rekao je trener Atletika.

Time je postalo jasno da Alvarez nije sam doneo odluku da se udalji od publike.

Sada stiže nova misterija

I baš kada se činilo da transfer saga ne može da dobije novi zaplet - Alvarez nije trenirao.

Ovog puta, doduše, nema dokaza da je izostanak povezan sa njegovom željom da napusti klub. Razlog je zdravstvene prirode i za sada nema potvrde da se radi o nečem ozbiljnom.

Ali tajming je takav da je vest odmah privukla ogromnu pažnju.

Jer do kraja prelaznog roka ostalo je veoma malo vremena, a situacija je i dalje ista:

Barselona želi Alvareza. Alvarez želi Barselonu. Atletiko ne želi da ga pusti. Arsenal čeka svoju šansu.

I zato svaki novi detalj oko Argentinca sada može da bude veoma važan.