Susret je na programu u četvrtak od 19 časova...
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FUDBALERI CRVENE ZVEZDE OTPUTOVALI ZA ČEŠKU: Evo na koga sve računa Albert Rijera za meč protiv Viktorije u Plzenju
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Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su za Češku gde ih u četvrtak od 19 časova očekuje revanš utakmica plej-ofa za plasman u Ligu Evropa protiv Viktorije iz Plzenja.
Trener Zvezde Albert Rijera je na put poveo 23 igrača.
Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Na spisku su: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović, Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika, Matej Gaštarov, Rade Кrunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Кostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Кatai, Džej Enem, Marko Arnautović.
Fudbaleri Crvene zvezde su u prvoj utakmici pobedili Viktoriju Plzenj sa 3:0.
Revanš utakmica igra se u četvrtak od 19.00.
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